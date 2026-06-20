MOTOGP
Así está la clasificación general del Mundial de MotoGP 2026 tras la Sprint del GP de la República Checa
Consulta la clasificación del Mundial de MotoGP 2026, con los resultados de Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Jorge Martín
El Mundial 2026 de MotoGP se pone al rojo vivo. Después de una accidentada Sprint del GP de la República Checa, Marco Bezzecchi continúa liderando la general con 180 puntos, pero su caída cuando luchaba por las posiciones delanteras le ha impedido ampliar su ventaja y ha abierto de nuevo la pelea por el liderato.
El piloto de Aprilia se pone a solo 15 puntos de distancia de su compañero de equipo Jorge Martín, que suma 165 puntos, mientras que Fabio Di Giannantonio se consolida en la tercera posición con 144. Un nuevo sábado sólido del italiano.
El gran beneficiado de la jornada ha sido Marc Márquez. El piloto de Ducati logró subir al podio en Brno y aprovechó el cero de Bezzecchi para recortar diferencias en la clasificación. Márquez alcanza los 115 puntos y se mantiene quinto en la general, aunque ahora ve más cerca a los pilotos de delante, especialmente a Bezzecchi, a quien tiene a 65 puntos. Pedro Acosta, cuarto con 132 puntos, y el propio Di Giannantonio, tercero con 144, son otros de los beneficiados por la caída de Bezzecchi.
Por detrás, Ai Ogura ocupa la sexta plaza con 114 puntos, apenas uno más que Francesco Bagnaia, séptimo con 111. Raúl Fernández es octavo con 97 puntos, mientras que Álex Márquez y Fermín Aldeguer completan el top 10 con 67 y 66 puntos respectivamente.
Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026
- Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 180 pts
- Jorge Martin – Aprilia Racing – 165 pts (-15)
- Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 144 pts (-36)
- Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – 132 pts (-48)
- Marc Marquez – Ducati Lenovo Team – 115 pts (-65)
- Ai Ogura – SuperFile Trackhouse MotoGP Team – 114 pts (-66)
- Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – 111 pts (-69)
- Raul Fernandez – SuperFile Trackhouse MotoGP Team – 97 pts (-83)
- Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – 67 pts (-113)
- Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – 66 pts (-114)
- Luca Marini – Honda HRC Castrol – 57 pts (-123)
- Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – 51 pts (-129)
- Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – 49 pts (-131)
- Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 40 pts (-140)
- Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 37 pts (-143)
- Diogo Moreira – Pro Honda LCR – 36 pts (-144)
- Johann Zarco – Castrol Honda LCR – 34 pts (-146)
- Joan Mir – Honda HRC Castrol – 15 pts (-165)
- Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 12 pts (-168)
- Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 11 pts (-169)
- Iker Lecuona – BK8 Gresini Racing MotoGP – 9 pts (-171)
- Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 9 pts (-171)
- Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 – 6 pts (-174)
- Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing – 4 pts (-176)
- Cal Crutchlow – Castrol Honda LCR – 0 pts (-180)
- Jonas Folger – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts (-180)
- Michele Pirro – BK8 Gresini Racing MotoGP – 0 pts (-180)
En SPORT te actualizamos la clasificación del Mundial de MotoGP tras cada carrera, con especial atención al desarrollo de los pilotos españoles de la categoría.
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