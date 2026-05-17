Clasificación final del GP de Catalunya de MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio ha salido airoso de una accidentada carrera en Barcelona y se ha llevado el triunfo ante Fermín Aldeguer y Pecco Bagnaia
Fabio Di Giannantonio ha ganado una accidentada carrera de MotoGP del Gran Premio de Catalunya, en el Circuit de Barcelona. Después de varios accidentes, especialmente escalofriantes en el caso de Álex Márquez y Johann Zarco, afortunadamente fuera de peligro, pero con lesiones de diversa consideración, la carrera se ha desarrollado en tres actos y después de tres salida se ha recortado a 12 vueltas.
Pedro Acosta, que ha salido en pole, ha aguantado al frente hasta la última vuelta, en la que se ha ido al suelo por un incidente con el japonés Ai Ogura. Fabio Di Giannantonio se ha llevado el triunfo ante Joan Mir y Fermín Aldeguer, pero finalmente el piloto mallorquín fue sancionado por presión en los neumáticos de 16 segundos. También fueron sancionados por este mismo motivo Alex Rins, Jack Miller, Toprak Razgatlioglu y Raúl Fernández.
GP de Catalunya. (Resalida a 12 vueltas - 55.884 Kms)
1. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 20'06.243
2 . Fermin Aldeguer (Ducati) a 1.466
3. Francesco Bagnaia (Ducati) a 4.320
4. Marco Bezzecchi (Aprilia) a 4.679
5. Fabio Quartararo (Yamaha) a 4.876
6. Luca Marini (Honda) a 4.971
7. Brad Binder (KTM) a 5.137
8. Ai Ogura (Aprilia) a 5.377
9. Diogo Moreira (Honda) a 6.839
10. Franco Morbidelli (Ducati) a 7.160
11. Maverick Viñales (KTM) a 10.147
12. Augusto Fernández (Yamaha) a 16.245
13. Joan Mir (Honda) a 17.250
14.Alex Rins (Yamaha) a 22.916
15.Jack Miller (Yamaha) a 26.452
16.Toprak Razgatlioglu a 27.808
17.Raúl Fernández a 31.066
Retirados:
Jorge Martín (Aprilia)
Pedro Acosta (KTM)
DNS
Álex Márquez (Ducati)
Enea Bastianini (KTM)
Johann Zarco (Honda)
