Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jornada unificada LaLigaDónde ver MultiLigaÁlex MárquezMotoGPCiclistasÁlex Márquez accidenteGiro ItaliaClasificación Giro ItaliaSevilla - Real MadridSinner - RuudZegama 2026Barcelona BetisBarcelona - Betis horarioBarcelona - Betis alineacionesJornada unificadaCalculadora descensoDieta LewandowskiFitnessAlbert BecklesImpuesto de sucesionesRefugio LewandowskiXabi Alonso refugioRécord BarçaSwatch BarcelonaPS PlusConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

MOTOGP

Clasificación final del GP de Catalunya de MotoGP 2026

Fabio Di Giannantonio ha salido airoso de una accidentada carrera en Barcelona y se ha llevado el triunfo ante Fermín Aldeguer y Pecco Bagnaia

Rossi felicita a su piloto Fabio Di Giannantonio en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Rossi felicita a su piloto Fabio Di Giannantonio en el Circuit de Barcelona-Catalunya / Dani Barbeito

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Fabio Di Giannantonio ha ganado una accidentada carrera de MotoGP del Gran Premio de Catalunya, en el Circuit de Barcelona. Después de varios accidentes, especialmente escalofriantes en el caso de Álex Márquez y Johann Zarco, afortunadamente fuera de peligro, pero con lesiones de diversa consideración, la carrera se ha desarrollado en tres actos y después de tres salida se ha recortado a 12 vueltas.

Pedro Acosta, que ha salido en pole, ha aguantado al frente hasta la última vuelta, en la que se ha ido al suelo por un incidente con el japonés Ai Ogura. Fabio Di Giannantonio se ha llevado el triunfo ante Joan Mir y Fermín Aldeguer, pero finalmente el piloto mallorquín fue sancionado por presión en los neumáticos de 16 segundos. También fueron sancionados por este mismo motivo Alex Rins, Jack Miller, Toprak Razgatlioglu y Raúl Fernández.

GP de Catalunya. (Resalida a 12 vueltas - 55.884 Kms)

1. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 20'06.243

2 . Fermin Aldeguer (Ducati) a 1.466

3. Francesco Bagnaia (Ducati) a 4.320

4. Marco Bezzecchi (Aprilia) a 4.679

5. Fabio Quartararo (Yamaha) a 4.876

6. Luca Marini (Honda) a 4.971

7. Brad Binder (KTM) a 5.137

8. Ai Ogura (Aprilia) a 5.377

9. Diogo Moreira (Honda) a 6.839

10. Franco Morbidelli (Ducati) a 7.160

11. Maverick Viñales (KTM) a 10.147

12. Augusto Fernández (Yamaha) a 16.245

13. Joan Mir (Honda) a 17.250

14.Alex Rins (Yamaha) a 22.916

15.Jack Miller (Yamaha) a 26.452

16.Toprak Razgatlioglu a 27.808

17.Raúl Fernández a 31.066

Retirados:

Jorge Martín (Aprilia)

Pedro Acosta (KTM)

DNS

Álex Márquez (Ducati)

Enea Bastianini (KTM)

Noticias relacionadas

Johann Zarco (Honda)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL