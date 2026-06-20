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MotoGP
Clasificación MotoGP del GP de la República Checa en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo
La novena prueba del calendario 2026 de MotoGP se celebra en uno de los circuitos más emblemáticos e históricos, el Circuito de Brno. Les contamos en directo lo que suceda este sábado de qualy y sprint en la categoría reina
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Los horarios para la jornada de hoy
- MotoGP | Q1: 10:50 horas
- MotoGP | Q2: 11:15 horas
- Moto3 | Q1: 12:45 horas
- Moto3 | Q2: 13:10 horas
- Moto2 | Q1: 13:40 horas
- Moto2 | Q2: 14:05 horas
- MotoGP | Sprint: 15:00 horas
Los tiempos del FP2 a falta de 10 minutos:
El susto de Jorge Martín en la zona de la 'long lap'
El piloto madrileño ha estado ensayando la 'long lap' todo el fin de semana. Cabe recordar que acumula una doble 'long lap' como sanción tras provocar un accidente múltimple en la curva 1 de la carrera en Balaton Park (Hungría).
Los tiempos de los últimos libres de Moto2
Los tiempos de los últimos libres de Moto3
La 'pole' del pasado curso
El récord de la pista ya se rompió ayer durante los libres. El récord de pista era la 'pole' de Bagnaia en 2025, con un 01:52.303, pero hasta siete pilotos lo pulverizaron ayer. Ai Ogura fue el más rápido con un registro de 01:51.735.
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