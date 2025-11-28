Circuitos urbanos para MotoGP: ¿Genialidad o temeridad?

El Mundial de MotoGP afrontará a partir de 2027 un cambio sustancial en cuanto a normativa se refiere y se esperan otras novedades que vendrán de la mano del nuevo liderazgo de Liberty Media, tras completar el pasado verano la adquisición de Dorna Sports, la empresa dueña de los derechos de MotoGP.

Entre lo que podría llegar, en estas últimas semanas se ha abierto la puerta a la posibilidad de realizar alguna prueba del campeonato en un circuito urbano al estilo de la Fórmula 1. “Nosotros no tenemos problemas de correr en urbanos o no urbanos, lo único que tenemos que tener es escapatorias. Aquí es difícil tener escapatorias”, explicó Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, en referencia al circuito urbano del GP de Las Vegas de F1 donde estuvo presente.

Para el veterano directivo, “hay algún urbano de F1 que podríamos utilizar”, aunque no especificó cuál podría ser incluido en el futuro en el calendario de MotoGP. De cualquier manera, las declaraciones de Carmelo Ezpeleta han abierto el debate al respecto.

Precedentes en el motociclismo

No sería la primera vez en la historia del campeonato que una prueba de motociclismo se disputa por las calles de una ciudad. De hecho, la mítica montaña de Montjuïc fue escenario desde 1955 de las 24 Horas Internacionales de Montjuïc o 24 Horas Motociclistas de Montjuïc. La carrera fue creciendo año tras año en prestigio hasta convertise en 1960 en una cita puntuable de la Copa FIM de resistencia. Unos años después, en 1976 pasó a formar parte del Campeonato de Europa de Resistencia, y en 1980 ya pasó a ser una prueba del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIM hasta que en 1983 el trazado fue declarado obsoleto.

En la actualidad, la Isla de Mann, una dependencia autónoma de la Corona británica en el mar de Irlanda, acoge una de las pruebas más icónicas sobre dos ruedas, el TT de la Isla de Mann, aunque también una de las más peligrosas, donde han perdido la vida hasta 270 pilotos desde 1910.

Homologación: La seguridad, máxima "prioridad"

Para que un circuito pueda formar parte del campeonato tiene que haber pasado primero por un proceso de homologación según la normativa de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Los Campeonatos FIM deben celebrarse en circuitos de carreras en pista homologados por la FIM, según lo estipulado en el código deportivo de la FIM, artículo 10.8.

"La oficina del CCP, a su entera discreción, puede aprobar la homologación de circuitos de carreras en pista que se aparten de estas especificaciones, siempre que el comité principal del CCP esté plenamente convencido de que se han acordado e implementado las normas de seguridad adecuadas. Las variaciones de este reglamento en tales circunstancias se incluirán en el informe oficial de inspección de pista por el inspector oficial designado por el CCP", reza el documento explicativo de la FIM.

"La seguridad del competidor (y de los espectadores) debe ser la prioridad en todo momento", apunta el comunicado que recuerda que las licencias para los trazados permanentes son para un máximo de tres años.

Por el momento, la FIM no descarta visitar un trazado urbano en el futuro, pero sí asegura que se deben cumplir las medidas de seguridad necesarias, algo que para el motocilismo es más difícil que en la F1. "Es muy difícil ir a una ciudad. Necesitamos que los pilotos cuando se vayan al suelo no se encuentren ningún obstáculo. Necesitamos áreas de escapatoria muy largas, lo que es muy difícil de encontrar en una ciudad", apunta un representante de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) a SPORT.

El proceso de homologación de un circuito de carreras es complejo. Y lo sería más en un trazado urbano. Así lo asegura el miembro de la federación. "En cada circuito analizamos parte por parte. En un circuito pensado para el motociclismo, lo que solicitamos es tener continuidad con el asfalto, lo que significa que debe ser totalmente plano; la calidad, el agarre, debe ser constante. No podemos tener alguna parte del circuito que no tenga el mismo 'grip'. Así que hay que entender que es muy complicado, especialmente en una ciudad, en un circuito de calle", explica.

Para calcular las distancias en las escapatorias, "depende de la velocidad y según las leyes físicas, cuanto más rápido vas, más distancia necesitas". "Tenemos un software, analizamos el grip del circuito, el ángulo, si el circuito es plano o va arriba o baja. Y hacemos un análisis para considerar si la distancia es suficiente o no", apunta la fuente.

¿Qué circuitos actuales podrían acoger MotoGP?

El Mundial de Fórmula 1 presenta en su calendario diversas pruebas que se disputan en trazados urbanos o semiurbanos, donde la arquitectura y orografía de la ciudad se convierten en tan reconocibles como las propias curvas. Entre los trazados urbanos más emblemáticos se encuentra el de Montecarlo que transcurre por las calles de la capital del Principado con la subida al casino, el puente, Santa Debota o La Rascasse como grandes iconos.

Circuitos urbanos o semiurbanos en F1 en 2025 Australia - Albert Park (semiurbano) Arabia Saudí - Jeddah Miami (semiurbano) - Miami International Autodrome GP Monaco - Circuito de Monaco Canadá (semiurbano) - Circuit Gilles-Villeneuve GP de Azerbaiyán- Bakú City Circuit Singapur - Marina Bay Street Circuit Las Vegas - Las Vegas Strip Circuit

Pero, ¿se podría correr en un trazado con las características de Mónaco? El representante de la FIM lo tiene claro: "ahora mismo, es imposible". "En un circuito pensado para el motociclismo, la Fórmula 1 puede venir, pero no al revés. Porque no tenemos los mismos requerimientos en cuanto a seguridad se refiere", explica el CCR Sporting Manager de la FIM.

Un ejemplo de ello es el trazado indonesio de Mandalika, catalogado como circuito urbano... pero que en realidad tiene poco de ello. "Si vamos a un circuito urbano, lo aceptaremos porque consideraremos que en términos de velocidad no hay ningún riesgo. En el caso de Mandalika, fue un circuito urbano, pero es todavía un trazado cerrado donde tenemos muchas escapatorias", explica la fuente citada anteriormente.

Respecto a los actuales circuitos urbanos en los que se celebran pruebas de F1, el representante del FIM afirma que no los conoce lo suficiente como para apuntar a uno en concreto para poder acoger pruebas del Mundial pero tiene claro que "si vamos a alguno, habrá mucho trabajo para asegurar que el asfalto sea consistente, que tengamos suficientes áreas de salida, para que no haya riesgo de que el piloto toque una protección". Por ejemplo, el representante de la FIM tiene claro que "es imposible correr ahora mismo en Mónaco".

Algunas voces autorizadas han hablado estos días de posibles destinos para MotoGP en cuanto a trazados urbanos, destacando el de Marina Bay en Singapur con 4,927 kilómetros y un total de 19 curvas. Entre las opciones se encuentran también el futuro MadRing que acogerá en Madrid una cita del mundial a partir del año que viene.

De cualquier manera, si finalmente se decide apostar en MotoGP por un trazado urbano, queda mucho trabajo por delante con la seguridad de los pilotos como máxima prioridad, teniendo en cuenta siempre su opinión. "En cualquier campeonato organizado por la FIM hablamos con los pilotos, y a veces tenemos algunos comentarios por su parte, porque cuando piensan que un lugar no es seguro, o empieza a no estar lo suficiente seguro, recibimos directrices de los corredores que tenemos que resolver".