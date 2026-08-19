Los circuitos urbanos ganan adeptos en MotoGP: "Tenemos que ir donde está la gente"

Fue una de las grandes sorpresas al inicio de curso: MotoGP anunció que tras mas de tres décadas contando con Phillip Island en el calendario, la cita anual en australia pasaría a ser en el circuito urbano de Adelaida. Una decisión que generó una gran polémica; primero, por el 'adiós' a uno de los trazados más emblemáticos, y segundo, por ser precisamente un trazado en mitad de una ciudad.

Se trata de una tendencia a la alza en el calendario de Fórmula 1. De hecho, los monoplazas ya disputan carreras en algunas de las ciudades más reconocidas del planeta: históricamente, en Montecarlo, y recientemente en otras como Miami o Las Vegas. Pero las necesidades a nivel de seguridad no son, ni de lejos, las mismas.

La prioridad es la seguridad

Precisamente, el campeonato ya ha dejado claro en más de una ocasión que la prioridad será siempre la seguridad. "Es una carrera segura, no urbana. Nos vamos a un sitio que creemos que tiene todas las posibilidades de ser un circuito fantástico, en medio de una ciudad, pero con todas las medidas de seguridad", decía Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP.

Carmelo aseguró que "MotoGP va camino a hacer carreras cada vez mejores, urbanos o no urbanos". El magnate apuntó entonces la importancia de poder llevar el campeonato a zonas pobladas, donde los habitantes no tengan problemas para poder llegar a los circuitos y el ambiente motero pueda contagiarse al resto de la población. "Creo que sí vamos camino de intentar hacer las carreras lo más cerca de las ciudades, eso sí. El año que viene iremos a Buenos Aires, que es un circuito permanente, en medio de la ciudad. Ese es el camino", sentenció.

No es el único que saca factores positivos sobre este asunto. Uno de ellos es Davide Brivio, actual jefe de equipo del Trackhouse, uno de los rostros más veteranos dentro del 'paddock' de MotoGP. Y es que el ingeniero tiene claro que todo acercamiento al público puede ser positivo.

"¿Adelaida? No me preocupa. Al contrario, me entusiasma mucho. Creo que ese es el camino a seguir", comenzaba diciendo el italiano en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Davide Brivio junto a Raúl Fernández en Le Mans (Francia) / Trackhouse MotoGP

Toda persona que conozca el mundo de las dos ruedas, sabe lo primordial que es que un trazado cumpla medidas de seguridad con grandes escapatorias. "Me gustaría ver más circuitos así, obviamente con las medidas de seguridad adecuadas. Pero en ese sentido, creo que los organizadores y los responsables de seguridad saben cómo debe ser un circuito. No obstante, creo que ese es el camino a seguir", expresó.

"A veces vamos a correr a zonas un poco aisladas, a las que cuesta un poco llegar. En cambio, llevar la MotoGP a la ciudad es algo que también hacen los principales deportes: los estadios y pabellones deportivos están en la ciudad o muy cerca de ella. Cerca de la gente. Tenemos que ir donde está la gente", valoraba, en un momento en el que con la incorporación de Liberty Media como inversor, se está tratando de llegar a más fans.

"Tres, cuatro o cinco serían interesantes"

Es de cajón que las necesidades no resultan iguales para la Fórmula 1 que para MotoGP. "Nuestro deporte es más complicado y no se pueden construir circuitos en la ciudad. Sin embargo, creo que es posible organizar circuitos urbanos con medidas de seguridad y espero que el ejemplo de Adelaida pueda ser replicado también por otras ciudades", expresaba.

Eso sí, tiene claro que este tipo de carreras no deben ganar terreno sobre los trazados tradicionales. "Ahora bien, yo no haría 22 carreras en la ciudad, pero dos, tres, cuatro o cinco serían interesantes y bonitas. Esa sería la solución. Es también lo que envidiamos de la Fórmula E, porque corren precisamente en la ciudad, entre la gente. Estoy contento y tengo curiosidad por eso, y espero que otras localidades puedan seguir el ejemplo de Adelaida", terminaba diciendo.