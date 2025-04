Los circuitos talismán de Marc Márquez tras el desastre en Texas

Lo que prometía ser otro fin de semana de pleno absoluto para Marc Márquez terminó en un auténtico desastre. Un drama categórico. El de Cervera acabó el pasado domingo por el suelo, y lo hizo en su jardín, el Circuito de las Américas, el segundo trazado del calendario en el que acumula más victorias (7). Un palo para el de Ducati Lenovo, puesto que esta era una de las citas marcadas en rojo de cara a sumar puntos para la lucha por el campeonato.

Las esperanzas de una octava victoria se esfumaron en la curva 4, en plena zona de las enlazadas. Un piano mojado hizo que el ocho veces campeón se despidiese prematuramente de su carrera, tal y como ya le pasó en 2019 y también el pasado curso, en 2024, cuando luchaba por su primera victoria en el Gresini Racing, el equipo con el que siempre estará en deuda por haberle dado la oportunidad de ‘reanimar’ su trayectoria profesional.

Dominó de viernes a sábado, pero el domingo dejó prácticamente en bandeja la primera victoria de la temporada de su máximo rival, ‘Pecco’ Bagnaia. Y decimos máximo porque, a pesar de que es su hermano Álex el que ahora lidera el campeonato, el principal rival de un piloto es siempre su compañero de box. Y más, si cabe, si ese compañero es dos veces campeón de la categoría reina.

Pasado el disgusto, el de Cervera ya mira al frente. Queda mucho campeonato y hay pocos trazados que se le resistan a un Marc que esté al 100% físicamente y que posea las armas necesarias para luchar. Prácticamente, ha ganado en todos - a excepción del Red Bull Ring de Austria, Portimao (Portugal) y Mandalika (Indonesia)-. No obstante, sí existen algunos que son especialmente favorables a su estilo de pilotaje.

No es el caso de Lusail (Qatar), próxima parada del campeonato del 11 al 13 de abril. Allí solo ha ganado una vez en la categoría reina, en la edición de 2014. Sí es un trazado especialmente favorable a Bagnaia, quien ya apunta como uno de los candidatos al triunfo.

Aragón, como en casa en ningún sitio

La próxima cita marcada en rojo para el catalán es el primer fin de semana de junio, en Motorland Aragón. Un trazado de sentido antihorario, al que guarda especial cariño tras haber entrenado mucho en él, y que siente, en parte, como su gran premio de casa. Es el piloto con más victorias, con un total de siete, seis en la categoría reina (2013, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2024). De hecho, el pasado curso consiguió su primera victoria con el Gresini Racing en el trazado aragonés. Allí volvió a sentirse, por fin, competitivo.

Marc Márquez celebra su victoria en el Gran Premio de Aragón de 2024 / EFE

Rey de Sachsenring

Maestro en curvas de izquierdas, es el rey indiscutible de Sachsenring (Alemania). Allí ha ganado un total de 11 veces, 8 en la categoría reina. En la retina de todos los amantes de la disciplina quedó su último triunfo en el trazado, en 2021, en pleno declive de Honda y tras regresar de la lesión más grave de su trayectoria profesional. No pudo contener las lágrimas Marc, frío y calculador como nadie, ante una victoria que significaba más que cualquiera de las anteriores. El pasado curso, se tuvo que conformar con una segunda plaza el domingo, aunque firmó una espectacular remontada tras salir de la decimotercera plaza. Hasta el trazado alemán viajará la parrilla del 11 al 13 de julio, antes del parón veraniego.

Australia, territorio Valentino

Aún queda mucho para que el paddock de MotoGP aterrice en el Circuito de Phillip Island. Más de seis meses, de hecho (17-19 de octubre). Pero bien es sabido por todos los amantes de la disciplina que el pintoresco trazado, con vistas al mar e imponentes acantilados, es uno de los favoritos del ‘93’. Muy probablemente, se deba a las siete curvas a izquierda frente a los cinco hacia la derecha. Hasta cinco victorias ha logrado en el país oceánico, la última, en 2024. Tan solo le superan Valentino Rossi (8) y el ídolo local Casey Stoner (6).

Marc Márquez celebra su victoria en el Gran Premio de Australia de 2019 / EFE

Pero la realidad es que su historia con el circuito australiano, uno de los más rápidos y fluidos del campeonato, es de amor-odio. Tras ganar en 2015, Rossi le acusó de forzar un enfrentamiento con los pilotos de cabeza, pese a tener el ritmo para escaparse, para que así el italiano saliese perjudicado respecto a su pelea con Jorge Lorenzo por el título. Fue la gota que colmó el vaso en una tensa rivalidad que ya se había comenzado a forjar a principios de temporada, durante el GP de Argentina.

Valencia, la última bala antes del fin del campeonato

No es el circuito en el que más ha ganado. Pero sí uno en los que más cómodo se siente. El 'tro de Cervera' se ha subido hasta en tres ocasiones a lo más alto del cajón, la última en 2019, siendo ya campeón del mundo del último título que posee. Es uno de esos trazados que le gustan: más curvas a izquierdas y en sentido antihorario.

Del 25 al 27 de abril, el mundial aterriza en Europa, en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Pese a no ser uno de sus favoritos, ha ganado hasta en tres ocasiones, en 2014, 2018 y 2019. El pasado curso se llevó la pole, y terminó el segundo en la carrera del domingo. Dos semanas después será el Gran Premio de Francia, donde también suma tres victorias, si bien este no es uno de sus trazados talismán. Habrá que esperar para ver qué es capaz de hacer el de Cervera, incluso en circuitos que no terminan de ser afines a su estilo de pilotaje. Por que si hay algo claro, es que a Marc hay pocos retos que se le resistan.