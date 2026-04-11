Los circuitos clave para la remontada de Marc Márquez

No ha sido un inicio de temporada especialmente plácido para Marc Márquez. El campeón partía como favorito al título tras protagonizar un espectacular 2025 en el que solo una lesión en el hombro derecho pudo frenarle. Una lesión que, según ha apuntado el mismo piloto, aún le genera molestias y que parece haberle imposibilitado el desempeñarse con total normalidad sobre la Desmosedici GP26 en las tres primeras citas del curso en Tailandia, Brasil y uno de sus propios jardines, el Circuito De Las Américas de Texas. Paralelamente, Aprilia parece haberle arrebatado el reinado a Ducati. Pero lo cierto es que, tras COTA, aún hay citas marcadas en rojo para el de Cervera.

El último Gran Premio, en Estados Unidos, terminó siendo un calco de lo que fueron las dos citas iniciales en Tailandia y Brasil: dominio absoluto de Bezzecchi y una Aprilia muy completa, tanto en velocidad punta como en ritmo en carrera. Ni Márquez pudo frenar a la armada de Noale en una de sus pistas favoritas, en la que en el pasado había hasta en siete ocasiones distintas (todas en su etapa Honda). Y eso generó un gran alarmismo entre los seguidores del '93'.

El duro varapalo en COTA

No empezó de la mejor manera el fin de semana en Texas. El '93' sufrió una dura caída a una gran velocidad saliendo de la curva 10 y acabó impactando contra un muro. Continuó con el fin de semana y fue sexto en clasificación. Unas malas sensaciones que terminaron por confirmarse con la carrera al Sprint, cuando el catalán se fue al suelo en la curva 12 llevándose con él a Fabio Di Giannantonio y provocando tener que acatar una 'long lap' de sanción el domingo. Con todo y con eso, terminó quinto. Pero la realidad es que se marchó de uno de sus jardines sin la victoria... y tampoco un podio.

Ahora el nueve veces campeón ya debe mirar al frente. Y es que tras el parón provocado por el aplazamiento del GP de Qatar, tiene en el punto de mira otros trazados favorables a su estilo de pilotaje. Prácticamente, ha ganado en todos - a excepción de Portimao (Portugal) y Mandalika (Indonesia)-. No obstante, sí existen algunos que son especialmente favorables a su estilo de pilotaje, con curvas técnicas y a izquierdas, frenadas fuertes y largas rectas.

Sachsenring, donde más ha ganado

Maestro en curvas de izquierdas, es el rey indiscutible de Sachsenring (Alemania). Por lo tanto, el fin de semana del 10 al 12 de julio está marcado en rojo en el calendario. En el trazado alemán ha ganado un total de 11 veces, 8 en la categoría reina. Es el circuito donde más ha ganado, justo por delante de COTA. En la retina de todos los amantes de la disciplina quedó su victoria en 2021, en pleno declive de Honda y tras regresar de la lesión más grave de su trayectoria profesional. Se reencontró con la victoria en su pista favorita el pasado curso, cita en la que compartió podio con su hermano Àlex y con Pecco Bagnaia.

Marc Márquez tras su victoria en Sachsenring el curso pasado / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aragón, como en casa... en ningún sitio

Pese a que Marc es catalán, por proximidad a su Cervera natal, ha entrenado durante gran parte de su vida en Aragón. A todo esto se le suma que tiene 10 curvas hacia la izquierda, enverso a las siete hacia la derecha, muy del 'estilo Marc'. Tanto es así, que es el piloto de la parrilla con más victorias allí, con un total de siete en MotoGP. Una de sus victorias más emotivas allí fue en 2023, cuando ganó 1043 días después de su última victoria con Honda, esta vez con el Gresini Racing. La caravana mundialista pisará el trazado del 28 al 30 de agosto.

Aún queda mucho para que el paddock de MotoGP aterrice en el Circuito de Phillip Island. Más de seis meses, de hecho (23-25 de octubre). Pero bien es sabido por todos los amantes de la disciplina que el pintoresco trazado, con vistas al mar e imponentes acantilados, es uno de los favoritos del ‘93’. Muy probablemente, se deba a las siete curvas a izquierda frente a los cinco hacia la derecha. Hasta cinco victorias ha logrado en el país oceánico, la última, en 2024. Tan solo le superan Valentino Rossi (8) y el ídolo local Casey Stoner (6).

San Marino, territorio Valentino Rossi

Se le da bien el Misano World Circuit Marco Simoncelli al catalán. Allí arrasó el pasado curso, entre los pitos por los seguidores de Rossi, y protagonizó uno de los momentos más destacados de la temporada al aparecer en el podio sin mono, mostrándolo al puro estilo Messi cuando mostró la camiseta a la grada del Santiago Bernabéu tras marcar, en 2017, el gol de la victoria (2-3) ante el Real Madrid. En San Marino ha ganado en seis ocasiones, tres veces más que el mismísimo '46'.

Valencia, la última bala antes del fin del campeonato

No es el circuito en el que más ha ganado. Pero sí uno en los que más cómodo se siente. Marc ha subido a lo más alto del cajón hasta en tres ocasiones, la última en 2019. Es uno de esos trazados que le gustan: más curvas a izquierdas y en sentido antihorario. No pudo estar allí el pasado curso tras lesionarse en Indonesia, pero sin duda es uno de esos circuitos a tener en cuenta. Será el fin de semana del 27 al 29 de noviembre cuando el mundial aterrice allí para la traca final.

Pero antes de todo esto, queda mucho por delante. La primera prueba, del 24 al 26 de abril, en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Pese a no ser uno de sus favoritos, ha ganado hasta en tres ocasiones, en 2014, 2018 y 2019. Dos semanas después será el Gran Premio de Francia, donde también suma tres victorias, si bien este no es uno de sus trazados talismán. Queda mucho campeonato por delante, y más ocasiones de quitarse el mal sabor de boca que ha dejado el inicio de curso.