El Circuito de Jerez marca el inicio de la pretemporada en Moto 2 y Moto 3

El Circuito de Jerez - Ángel Nieto marcó el inicio de la pretemporada 2026 con dos jornadas de test para los pilotos de Moto 3 y Moto 2. Después de la sesión de Moto GP en el Ricardo Tormo de Cheste de la semana pasada, los participantes en la categoría pequeña pudieron realizar también las primeras pruebas con sus máquinas de 2026 antes del parón reglamentario previsto en diciembre.

En el trazado jerezano, uno de los grandes ausentes en la pista fue el campeón de la categoría pequeña, José Antonio Rueda, aun recuperándose de las lesiones que se produjo tras el grave accidente sufrido en Sepang, ya en el tramo final de la temporada, en el que también se vio involucrado Noah Dettwiler, quie sigue al igual que Rueda en proceso de recuperación.

La reaparición del campeón

El piloto andaluz, que debutará el próximo curso en Moto 2, no tuvo actividad en Jerez aunque compareció al final de la última jornada para realizar algunos ajustes en la que será su próxima moto. "Con los test cerca de casa, aproveché para venir y pasar tiempo con el equipo, algo que no había podido hacer mucho durante esta última parte del año. También aprovechamos para afinar algunos aspectos de la moto y empezar con los preparativos. De vuelta, pero por ahora, tendré que esperar", dijo el campeón de Moto3 en el comunicado compartido por el Red Bull KTM Ajo.

Las pruebas quedaron en manos de su nuevo compañero, el neerlandés Collin Veijer. En otro de los garajes estuvo también el que fuera su compañero en el tramo final del curso, Dani Muñoz, que debutó en esta pretemporada con su nueva escudería, Italtrans.

En Moto 3, el Red Bull KTM Ajo estuvo representado por Álvaro Carpe y el rookie Brian Uriarte, que ocupará la moto que dejó vacante Rueda en el equipo. En su primera y única jornada de rodaje, Carpe firmó el tercer mejor registro del día, por detrás de Adrián Fernández (Leopard) y Adrián Cruces (CIP Green Power). Por su parte, Uriarte, campeón del JuniorGP y de la Red Bull Rookies Cup, dio más de 100 vueltas entre ambas jornadas para coger sintonía con su nueva moto.

Joel Kelso se subió por primera vez a una Honda desde su aterrizaje en Moto3 en 2022. Tras cuatro temporadas pilotando una KTM, el piloto australiano se probó con su nuevo equipo, el GRYD - MLav Racing.

También fue una jornada importante para los debutantes de la próxima temporada, como es el caso de Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) o los dos pilotos del Honda Team Asia, Veda Pratama y Zen Mitani. Se estrenó también el español Jesús Ríos, cuarto en la clasificación del JuniorGP y que aterrizará en las filas del Snipers Team, sitio que deja la salida del italiano Riccardo Rossi.

Otro de los protagonistas en las tandas de la categoría intermedia fue el subcampeón de Moto 3, Ángel Piqueras, quien rodó ya con la Kalex de Moto2 del MSi Racing Team. También estuvieron presentes los 'rookies' Alberto Ferrández, nuevo fichaje del Pramac Racing (y que aterriza desde el Europeo de Moto2), y Taiyo Furusto, que recaerá en el IDEMITSU Honda Team Asia como compañero de Mario Aji. Sin duda, jornadas clave de cara al desarrollo de la temporada 2026.