Cinco datos que tienes que saber sobre el Gran Premio de la República Checa de MotoGP

El Mundial de MotoGP desembarca este fin de semana en Brno para disputar el Gran Premio de Chequia (del 19 al 21 de junio), octava prueba del campeonato a la que Marco Bezzecchi, pese a su caída en Balaton, llega como líder destacado de la general, seguido por su compañero, Jorge Martín. La cita servirá además para calibrar el estado de forma de Marc Márquez tras su impecable doblete en Balaton, así como la progresión de Pedro Acosta, quien sigue buscando su primera victoria en la categoría reina.

Antes del Gran Premio repasamos algunos datos de esta cita.

Marc, a por el más difícil todavía

Marc Márquez, tras una doble operación después de su caída en el GP de Francia, regresó a la competición en Hungría con buenas sensaciones y una doble victoria sanadora. Este fin de semana intentará el más dífícil todavía: conseguir dos victorias consecutivas en la carrera Sprint por primera vez desde que lograra ocho seguidas el año pasado entre Aragón y Catalunya, y dos victorias consecutivas en el Gran Premio por primera vez desde que lograra siete seguidas el año pasado entre Aragón y Hungría.

Marc Márquez firmó la victoria en Brno 2025 / EFE

No le fue tan bien el año pasado en Brno a su hermano Àlex, 17ª en la sprint y fuera por accidente en la carrera del domingo. El pequeño de los Márquez regresa este GP después de una grave caída en el Gran Premio de Catalunya que le obligó a pasar por quirófano.

Solo tres saben lo que es ganar en Brno

El circuito de Brno propone a los pilotos 5,4 kilómetros de recorridos con seis curvas de izquierdas y ocho de derechas que ponen a prueba la pericia de los protagonistas. De la actual parrilla de la categoría reina solo tres saben lo que es ganar aquí: Marc Marquez, con 4 (2013, 2017, 2019, 2025); y con una Brad Binder (2020) y Cal Crutchlow (2016). El alemán estaba ya retirado de la competición cuando recibió la llamada de Honda para sustituir al lesionado de larga duración Johann Zarco y pese a su veteranía aceptó el reto. Este fin de semana tendrá la oportunidad de reencontrarse con el trazado que le vio ganar hace una década.

Marc, con cuatro victorias, es por su parte el segundo piloto que más veces ha ganado en este escenario. Por delante solo tiene a Valentino Rossi, al que podría igualar este domingo si consigue el quinto triunfo. Giacomo Agostini cierra el Top-3, también con cuatro victorias.

En el apartado de podios, hasta ocho pilotos de la actual parrilla han subido al de Brno. Además de Marc Marquez (7), Cal Crutchlow (2) y Brad Binder, lo han conseguido Jack Miller (1), Maverick Viñales (1), Franco Morbidelli (1), Pedro Acosta (1) y Marco Bezzecchi (1). Marc Marquez (4), Bagnaia (1) y Crutchlow (1) cuentan con poles en este circuito.

Récords a la italiana

En el Gran Premio de la República Checa el motociclismo italiano podría conquistar un número redondo en la categoría reina. Ni más ni menos que el de las 300 victorias. Bezzecchi, Bagnaia, Di Giannantonio, Morbidelli, Marini o Bastianini tendrán la oportunidad de escribir su nombre con letras de oro en la historia de este deporte en su país de origen.

En el caso de Bagnaia, el 'premio' podría ser doble. Si el de Ducati sube al podio del Gran Premio el domingo, se situará en solitario en el décimo puesto de la lista de pilotos con más podios en MotoGP, uno menos que el estadounidense Wayne Rainey, miembro del Salón de la Fama de MotoGP.

Bezzecchi, por su parte, podría entrar también en un selecto grupo si consigue volver a la senda de la victoria en esta cita. Si gana, sus primeras 11 victorias en MotoGP se habrán producido todas en circuitos diferentes, una hito que solo ha conseguido antes Freddie Spencer.

El regreso de Àlex Márquez

Tras su grave caída en el Gran Premio de Catalunya, Àlex Márquez ha recibido el apto para correr este fin de semana en Brno. El de Gresini ha abandonado en tres de sus seis últimas carreras de MotoGP, tantas como en las 26 anteriores.

Àlex Márquez, tras su operación / X

Su compañero, Fermín Aldeguer, podría sumar otro registro negativo. Con su abandono en el pasado Gran Premio de Hungría, el murciano puso fin a una racha de ocho carreras consecutivas terminando en la zona de puntos, la mejor hasta el momento en MotoGP. Nunca ha sufrido dos abandonos seguidos en su trayectoria en la máxima categoría.

Pero el líder en caídas es Joan Mir. El de Honda ha abandonado en cinco de las ocho primeras carreras de la temporada. Desde 2022 ha protagonizado 43 abandonos, prácticamente el doble que el siguiente piloto en el ranking: Pecco Bagnaia (22).

¿Desempate en la sprint?

Marc Márquez consiguió en el pasado Gran Premio de Hungría su 18ª victoria Sprint, una cifra con la que igualó de nuevo a Jorge Martín en el mano a mano que mantienen por el título de piloto más laureado desde que entró en escena este formato de carrera corto en 2023. Si uno de los dos consigue la victoria este sábado en Brno volverá a ponerse por delante en el ranking.

Entre ambos se han repartido todas las sprint de esta temporada a excepción de Tailandia, donde ganó Pedro Acosta, Catalunya, donde la victoria fue para Àlex Márquez, y Mugello, donde se impuso Raúl Fernández.