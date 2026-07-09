Cinco datos que debes saber del Gran Premio de Alemania de MotoGP

El Mundial de MotoGP desembarca este fin de semana en Sachsenring para la disputa del Gran Premio de Alemania, undécima del campeonato. Un escenario propicio para un Marc Márquez que ha sido el rey indiscutible en este trazado.

El de Cervera, tras perderse dos grandes premios por lesión, se encuentra en pleno proceso de remontada y ya está a solo 40 puntos del actual líder, Jorge Martín. Antes de que se ponga en marcha el Gran Premio, repasamos algunos datos del circuito germano.

1. Marc Márquez, el SachsenKing

El piloto de Ducati ha sido el gran dominador en Sachsenring. Ningún otro piloto ha ganado en tantas ocasiones como él: nueve en MotoGP para un total de 12. Como piloto de la categoría reina, Márquez se llevó la victoria de forma ininterrumpida entre 2013 y 2019 y sumó después otro triunfo más en 2021, además del del año pasado, el de su regreso al título.

Márquez celebra la victoria en 2025 / FILIP SINGER / EFE

Si Marc gana el domingo, igualará, con 10 victorias, a Giacomo Agostini en Imatra como los dos pilotos con más victorias en MotoGP en un mismo circuito.

Solo otros tres pilotos de la actual parrilla saben lo que es ganar en este terreno: Fabio Quartararo (2022), Jorge Martin (2023) y Pecco Bagnaia (2024). En 2020 la carrera no se celebró por la pandemia del covid.

En cuanto a las sprint, es Martín el que cuenta con mejores registros, con dos victorias, en 2023 y 2024, por delante de Marc que hizo doblete en 2025 imponiéndose el sábado y el domingo.

2. Honda, la más ganadora

Ligada a Marc Márquez y a sus victorias en Sachsenring está Honda. De sus nueve victorias en la categoría reina, ocho han sido al manillar de una moto de la casa japonesa y tan solo una con Ducati, la de 2025.

En total, Honda lidera la lista con 17 victorias desde la construcción del trazado en 1998, seguida por otra marca japonesa, Yamaha, con cinco. Cierran la lista Ducati, con 4 y Suzuki, con 1. De los fabricantes actuales, solo Aprilia y KTM tienen a cero su casillero de éxitos en Sachsenring. En el caso de Aprilia, ni siquiera cuenta con un podio, siendo el cuarto puesto de Aleix Espargaró en 2022 el mejor resultado de la casa de Noale en territorio alemán.

3. Variedad en el podio

De la actual parrilla, que cuenta con 22 pilotos fijos, hasta siete saben lo que es subir al podio de Sachsenring. Marc Márquez lidera la lista con 10; le siguen Bagnaia (3), Maverick Viñales (2), Fabio Quartararo (2), Àlex Márquez (2), Jack Miller (1) y Jorge Martin (1). Por otro lado se encuentra Cal Crutchlow, que volverá a sustituir a Johann Zarco en el LCR este fin de semana y tiene en su haber un total de 3 podios aquí.

Tres de ellos, además, han conseguido la pole: Marc Márquez (8), Pecco Bagnaia (2) y Jorge Martín (1).

4. La 300 de Italia

El Gran Premio de Alemania puede marcar una nueva página en el libro de la historia de Italia en el campeonato. Y es que si un piloto transalpio consigue subir el domingo al primer escalón del podio, se apuntará la victoria número 300 para Italia en el Mundial.

Bagnaia, en el podio de Brno / MARTIN DIVISEK / EFE

Entre los aspirantes se encuentra Pecco Bagnaia. El turinés, además, podría igualar a Wayne Rainey en el noveno puesto de la lista de pilotos con más podios en Grandes Premios de MotoGP, con 64.

También podría conquistar la 300 para Italia Marco Bezzecchi. El piloto de Aprilia perdió en Assen el liderato tras sumar tres KO consecutivos, pero si vuelve a ganar, conseguiría un hito que solo ha conseguido antes Freddie Spencer: sumar sus primeras 11 victorias en MotoGP en circuitos diferentes.

5. Récord histórico

Ai Ogura hizo historia el pasado Gran Premio conquistando la primera victoria de Japón en MotoGP desde 2004. El domingo buscará convertirse en el primer piloto japonés en lograr dos victorias consecutivas en MotoGP.

Pedro Acosta lidera un grupo en MotoGP / EFE

Con el del TrackHouse ya son 18 los pilotos fijos de la parrilla que han ganado Grandes Premios de MotoGP, igualando así el récord histórico establecido el año pasado tras la carrera de Australia.

De la actual parrilla, solo hay cuatro pilotos que no saben lo que es ganar en la máxima categoria y que podrían conquistar su primera victoria en MotoGP: Pedro Acosta, Luca Marini y los debutantes Diogo Moreira y Toprak Razgatlioglu.