Los cinco datos que debes conocer del Gran Premio de Catalunya de MotoGP

El Mundial de MotoGP recala este fin de semana en el Circuit de Barcelona - Catalunya, uno de los clásicos del campeonato. Desde su estreno en 1992 no ha faltado a su cita en el calendario, primero como Gran Premio de Europa, y desde 1995 ya bajo la denominación actual de Gran Premio de Catalunya.

La estadística apoya a Jorge Martín

Jorge Martín ha finalizado en el podio en cuatro de sus seis carreras disputadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, incluyendo el Gran Premio de Catalunya de 2024 y el Gran Premio de Barcelona de 2024 que sustituyó a Valencia como último GP de la temporada, aunque nunca ha conseguido ganar en este trazado. En ningún otro circuito ha conseguido más podios hasta el momento en su trayectoria en la máxima categoría.

Martin, en el podio de Le Mans / AFP7 vía Europa Press

Después de un 2025 para olvidar, el piloto madrileño ha arrancando com buen pie este 2026 en el que conseguido puntuar en todas las carreras de lo que va de campeonato, seis. Solo en Tailandia, la cita inaugural, y Jerez se quedó fuera del top-3. Por el momento ha cosechado una victoria, el pasado fin de semana en Le Mans, y tres podios en total, su mejor racha desde que se unió a Aprilia en 2025.

Bezzecchi, a por la décima

Marco Bezzecchi está siendo una de las sensaciones del Mundial 2026. El piloto italiano desembarca en Barcelona como líder del mundial, aunque solo con un punto de ventaja sobre el segundo, su compañero Jorge Martín. El de Aprilia ha terminado en el podio en sus siete últimas carreras de MotoGP, incluyendo cinco victorias, su mejor racha histórica de este tipo en MotoGP.

Tan solo esta temporada ya acumula tres victorias y si consigue subir al primer escalón del podio en el Circuit, entrará en un selecto club. Tan solo cinco pilotos italianos han alcanzado antes esa cifra en lac ategoría reina: Valentino Rossi (89), Giacomo Agostini (68), Francesco Bagnaia (31), Andrea Dovizioso (15), Max Biaggi (13).

Pese a su buen momento, la estadística no está de su lado en el trazado catalán donde ha abandonado en dos de sus cinco carreras disputadas en el en el Circuit de BarcelonaCatalunya en MotoGP (incluyendo el Gran Premio de Catalunya y el Gran Premio de Barcelona). En ningún otro circuito ha abandonado más veces en su trayectoria en la máxima categoría.

La regularidad de Àlex Márquez

En ausencia de Marc, el apellido Márquez estará defendido en el GP de Catalunya por Àlex. El pequeño de la casa es uno de los más regulares en este escenario donde ha puntuado en las siete carreras que ha disputado (incluyendo los Grandes Premios de Catalunya y Barcelona). Además llega a esta edición como vigente campeón, tras imponerse el curso pasado para lograr su mejor resultado histórico.

Curiosamente, Àlex se ha llevado la victoria en el Gran Premio de España disputado en Jerez, como ya sucedió en 2025 cuando el de Cervera firmó en el trazado andaluz su primera victoria en la categoría reina. Después hizo doblete con la victoria en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Àlex Márquez celebra su victoria en Jerez / EFE

El de Gresini cuenta además con el récord histórico del circuito con el 1:37.536 que consiguió el curso pasado.

Acosta, en menos a más

Pedro Acosta llega a esta sexta prueba del campeonato como cuarto clasificado de la general, después ser superado en la tabla por Fabio DiGiannantonio tras el pasado GP de Francia. En Le Mans los dos pilotos mantuvieron un mano a mano el domingo que acabó con el italiano por delante, como cuarto clasificado. Unos puntitos extra que le dieron también la tercera plaza de la general de pilotos, aunque el murciano llega ahora a un escenario en el que ha pntuado en las tres carreras que ha disputado como piloto de MotoGP (incluyendo los Grandes Premios de Catalunya y Barcelona).

Además, su trayectoria ha ido al alza en el circuito, desde el decimotercer puesto en su debut, pasando por el 10º en el Solidarity que cerró la temporada 2024, hasta la cuarta posición que consiguió el curso pasado. El murciano ostenta además la vuelta rápida en carrera con el 01:39.664 que consiguió en 2024.

Rossi, el mejor en el Circuit

El Circuit de Barcelona-Catalunya cuenta con un claro protagonista en sus más de tres décadas de historia: Valentino Rossi. El piloto italiano es el que más victorias atesora en el trazado catalán, con siete, la última en 2016 como piloto de Yamaha. Por detrás aparecen Jorge Lorenzo (5) y Fabio Quartararo (2), todavía en activo, aunque lejos de momento de poder luchar por una nueva victoria.

Por otro lado, Valentino también es el que más poles tiene en su casillero, empatado a cuatro con otro histórico como el australiano Mick Doohan. El tercero en la lista es también en este caso Jorge Lorenzo, con tres.