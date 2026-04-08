Las cifras detrás de la 'explosión' de Aprilia

Los tres primeros grandes premios de MotoGP disputados hasta la fecha en 2026 –Tailandia, Brasil y Austin-han dejado claro que Aprilia va un paso por delante. Al menos, por ahora. Marco Bezzecchi y Jorge Martín marchan al frente del campeonato.

El italiano ya acabó ganando las últimas carreras de 2025 y está en su ‘prime’, con una racha invicta de cinco grandes premios. Pero el español ha protagonizado un sorprendente resurgir después de vivir una dramática primera temporada en Noale, dónde llegó con estatus de campeón y encadenó caídas y graves lesiones que le lastraron todo el año.

El éxito actual se traduce en cifras impresionantes, que se encarga de poner en valor el constructor italiano.

158: Número de puntos que Aprilia Racing ha conseguido en 2026 tras solo tres rondas, tan solo tres menos que Ducati Lenovo Team en el mismo punto de 2025 y la segunda cifra más alta desde que se introdujo el formato Sprint en 2023.

121: 'Simply the Bez', Bezzecchi ha hecho honor a su nombre, no solo ganando los últimos 5 GP sino también liderando cada una de las vueltas.

39/34 : Jorge Martin quedó segundo en COTA, logrando así sus primeros dos podios consecutivos en Grandes Premios desde 2024 en Sepang y en el Gran Premio Solidaridad de Barcelona. Este fue el 39.º podio de Aprilia en MotoGP y el 34.º desde su regreso al Campeonato en 2015. Los 34 podios se han producido a partir de 2021.

11: La victoria de Bezzecchi fue la número 11 en MotoGP, lo que los mantiene octavos en el ranking histórico de victorias en Grandes Premios. Próxima parada: Norton con 21 victorias.

7: Aprilia se convirtió en el séptimo fabricante en establecer una racha de cinco victorias consecutivas en la historia de MotoGP, junto con: Honda, Ducati, MV Agusta, Suzuki, Gilera y Yamaha, todos los cuales han logrado seis seguidas... ¡sin presión!

5: ¡ Choca esos cinco! En los últimos cinco GP, Aprilia ha liderado la clasificación hasta la bandera a cuadros, ¡y todas las victorias las ha conseguido Bez!

5: COTA marcó el quinto GP consecutivo en el que al menos una Aprilia logró clasificarse en la primera fila, aunque la #72 tuvo que salir desde la P4 el domingo debido a una penalización de dos puestos en la parrilla. La victoria desde la cuarta posición fue también la primera victoria desde la primera fila desde la de Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) en Phillip Island.

4: Los pilotos de Aprilia también han marcado las últimas cuatro vueltas rápidas los domingos, empezando por Fernández en Valencia la temporada pasada, antes de que Bezzecchi consiguiera las dos primeras de 2026, mientras que Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) logró su primera vuelta rápida en MotoGP.

3: Los podios consecutivos de Martin significan que, con la excepción de Ogura, que estaba en su año de debut en 2025, todos los pilotos de Aprilia han estado en podios consecutivos de Grandes Premios.

1-2: Aprilia tiene un gran historial de dobletes, empezando por el resultado del GP de EE. UU, su cuarto doblete en un Gran Premio tras Catalunya 2023, Valencia 2025 y el GP de Brasil 2026. Además, es la primera vez que logran un doblete en dos Grandes Premios consecutivos, pero lo más destacable es que mantienen el 1-2 en el Campeonato, algo que comenzaron en Brasil.

1: La vuelta más rápida de Ogura en COTA el domingo fue la primera de un piloto japonés en MotoGP con una moto no japonesa, mientras que fue la primera de Japón en 22 años; Makoto Tamada tuvo el honor por última vez en Motegi, en 2004.

¿Y ahora qué le depara el futuro a Aprilia? Siguen arrasando y batiendo récords, y tras unas tres primeras carreras espectaculares, todas las miradas estarán puestas en si alguien podrá detenerlos. Próxima parada: Jerez. Ducati se mantiene invicta allí desde 2021, mientras que Aprilia solo cuenta con un podio, conseguido por Aleix Espargaró en 2022. Sin embargo, la Aprilia de 2026 es una historia completamente nueva.