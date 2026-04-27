Chris Horner, exdirector de Red Bull: "Marc Márquez es el Verstappen de MotoGP"

El Gran Premio de España de MotoGP volvió a convertir Jerez en una fiesta con Àlex Márquez como jefe de ceremonias. El de Cervera, contra pronóstico, repitió triunfo en el trazado andaluz después de ganar el curso pasado.

No le fue tan bien el fin de semana al otro Márquez. Pese a que el GP arrancó de la mejor manera con la victoria de Marc en la sprint del sábado, el domingo, el mayor de los hermanos se fue al suelo cuando apenas se habían disputado dos vueltas.

Como es habitual, el paddock del Gran Premio fue un escenario de encuentro para familiares, amigos y VIP's que quisieron compartir una de las citas emblemáticas del calendario.

Entre los que captaron la atención de los focos estuvo Chris Horner, exjefe de Red Bull. El británico fue despedido de la escudería el curso pasado y aunque se ha hablado mucho sobre una posible vuelta a la F1, no hay ninguna confirmación oficial. El pasado 9 de abril finalizó su período de gardening por lo que ya tiene la puerta abierta para fichar por otra escudería.

Por el momento, Horner prefiere tomárselo con calma y valorar todas las opciones mientras sigue disfrutando de esta nueva vida sin F1. "Por ahora sigo de descanso y no tengo prisa; cuando eso termine, ya veremos. De momento estoy disfrutando viendo otros deportes. ", indicó en declaraciones a 'Sky Sport' durante el Gran Premio de España.

Como él mismo explicó, "estoy aquí como invitado de MotoGP y Liberty Media. He tenido tiempo para ver otras carreras; siempre he sido fan del campeonato, así que es fantástico estar aquí". El británico agregó que "soy fan de Marc Márquez: es el Verstappen de MotoGP".

En MotoGP, solo de paso

“Estoril 2005 fue la última vez que estuve en una carrera de MotoGP. Así que, sí, es genial venir y ver cómo le va al deporte y cómo está evolucionando y, por supuesto, ahora con la propiedad compartida con la F1”, indicó en otra entrevista.

Su presencia en Jerez avivó los rumores sobre un posible futuro en MotoGP, algó que el ex de Red Bull descartó. “Solo he venido a aprender un poco más y, ya que tengo algo de tiempo, a explorar otras formas de automovilismo que no tuve tiempo de conocer anteriormente. Así que, sí, me gusta lo que veo, pero bueno, siempre va a haber rumores”, comentó a TNT.

Horner pasó gran parte de la última sesión de libres en el garaje de Honda, donde tiene varios conocidos de su etapa en la F1. "Obviamente conozco a esos chicos de los buenos tiempos en la Fórmula 1, pero parece que tienen algunos desafíos entre manos aquí", explicó.