Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo, sobre la situación actual de Ducati: "Vi a Marc Márquez muy preocupado"

El peor fin de semana en Ducati en cinco años ha dejado una gran preocupación entre los fans del motociclismo. Los de Borgo Panigale sufrieron más de lo esperado en un fin de semana marcado por la sanción a Marc Márquez por el contacto con Pedro Acosta en la curva 12 del trazado de Buriram y el posterior pinchazo en el neumático trasero del de Cervera el domingo, además de las malas sensaciones del resto de pilotos de la marca. Una situación crítica de la marca que ya empiezan a analizar rostros reconocidos dentro del 'mundillo' como es el caso de Chicho Lorenzo, padre del tricampeón de MotoGP Jorge Lorenzo.

El primer GP de la temporada confirmó lo que ya empezaba a ser una evidencia a finales del pasado curso: el reinado de Ducati podría estar llegando a su ocaso y Aprilia podría ponerle las cosas muy complicadas a la fábrica de Borgo Panigale. Por primera vez en 88 fines de semana, concretamente desde Silverstone en 2021, una Desmosedici no se subió al podio este domingo, mientras que Aprilia colocó a dos de sus pilotos en él y a los otros dos dentro del 'Top-5'.

El podio del GP de Tailandia, sin ninguna Ducati en él / AFP7

Y en medio de todo este contexto, Chicho Lorenzo, parte del artífice del éxito de Jorge Lorenzo, analizó cómo ha sido el arranque de temporada para la marca. Abordó la carrera al Sprint del '93', en la que no pudo optar a la victoria tras tener que ceder una posición a Pedro Acosta por su incidente en la curva 12. "Lo vi después de la sprint, estaba sentado. No sé si recordáis la imagen, estaba sentado y bebiendo un botellín de agua. Lo vi muy preocupado", expresaba en el podcast Fast and Curious.

El entrenador de jóvenes promesas asegura que lo que no acaba de terminar a gustar a Marc es no poder volver a usar la misma estrategia que usó para poder adelantar a Acosta. "Es un artista en meter la moto y en embestir al contrario, sacarlo de la trayectoria", dijo Lorenzo. "Me dio la impresión de estar preocupado por no poder volver a usar ese truco de apartar a los rivales", opinó.

Lorenzo cree que es una gran preocupación para el nueve veces campeón no poder "volver a usar esa maniobra que le ha dado buenos resultados en el pasado". No obstante, el padre de el '99' también cree que el nivel exhibido por Aprilia también es motivo de dolor de cabeza. "Tanto Bezzecchi como Raúl Fernández y Ogura lo hemos visto muy fuerte. Esas cuatro Aprilia le van a dar mucho trabajo este año", valoró.

Otra de las imagenes del fin de semana fue las caras en el box de Ducati tras el pinchazo de Márquez y nuevo fin de semana gris de Pecco Bagnaia partiendo desde la decimotercera plaza y firmando dos discretas novenas plazas en las dos carreras del fin de semana. "Donde vi mucha preocupación fue en el box de Ducati, que pudimos ver a Tardozzi, que nunca esconde sus emociones. Muy preocupado. Uno de los mecánicos echándose la mano a la cabeza. Y sobre todo a Gigi Dall’Igna, también muy preocupado", sentenciaba Chicho.