Chicho Lorenzo: "Márquez domina el arte de la guerra y el engaño"

Chicho Lorenzo ha analizado la actualidad del Mundial en vísperas del GP de la República Checa y después de la última victoria de Marc Márquez, -la número 100 de su historial-, en el circuito magiar de Balaton Park.

El padre de Jorge Lorenzo se fija en un titular que dejó Marc en Hungría: “Si peleo por la victoria es porque los demás están haciendo algo mal”, advirtió el ‘93’. Para Chicho es una lección de estrategia y juego mental: “Esto es pólvora real, guerra psicológica total. Márquez se sentía lo suficientemente fuerte como para decirlo”, subraya.

“Cada vez lo tengo más claro: Marc es el más inteligente de todos. Lo que están haciendo mal los demás es no trabajar como trabaja él”, afirma Chicho, que hace una referencia al libro de cabecera de muchos campeones: ‘El arte de la Guerra’. “Marc lo podría haber escrito perfectamente. Se basa en el engaño y él domina ese arte”, lanza.

Chicho ensalza la categoría del piloto de Cervera, al que sitúa entre “los más grandes deportistas de la historia, por resultados, por recorrido y sobre todo por este doble renacer después de las lesiones. Seguir cosechando victorias de esta manera, tan brillante y sólida, tiene muchísimo mérito”.

También anticipa la rivalidad que viene, cuando en 2027, a falta de confirmación oficial, Márquez formará dupla en Ducati con Pedro Acosta. Asegura que el murciano “está creciendo. Siempre tuve dudas, pero cada vez me convence más. Nunca le había visto tan cerca de la victoria como en Hungría. Si dividimos la diferencia entre las vueltas, salen unas cinco centésimas por vuelta. Es muy poquito. Si Marc no hubiera estado allí en plan superhéroe, Acosta habría ganado”.

Entre las virtudes del ‘Tiburón’, Chicho destaca su paciencia y su capacidad de trabajo. “No se queja. Solo sabe que tiene que sacar el máximo partido con lo que tiene. Me gustaría verlo con la misma moto que Márquez, aunque Marc solo hay uno”.

En su opinión, Márquez “todavía no está a su cien por cien, está haciendo un esfuerzo extraordinario y no está contando toda la verdad, pero aún con esas limitaciones le llega para ganar”.