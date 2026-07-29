Chicho Lorenzo lo tiene claro con Marc Márquez: "Es el mejor de la historia"

En poco más de una semana la parrilla de MotoGP volverá a la acción para arrancar con la primera cita 'post' vacaciones, que se disputará del 7 al 9 de agosto en el emblemático trazado de Silverstone. Se trata de un momento clave, puesto que el campeonato está más apretado que nunca con una diferencia de tan solo 59 puntos entre el primer clasificado, Jorge Martín, y el quinto, Raúl Fernández. Una situción que ha valorado recientemente Chicho Lorenzo, padre del cinco veces campeón Jorge Lorenzo y con una amplia experiencia en el mundo de las dos ruedas.

La expectación es máxima porque Marc Márquez, vigente campeón, se ha metido de pleno en la lucha. El catalán parecía prácticamente descartado en la pelea por el título cinco carreras atrás, tras ser intervenido de su hombro y pie derechos, la realidad es que ahora el de Cervera se encuentra tercero en la general, a tan solo 18 puntos del liderazgo de Jorge Martín y a 4 de Ai Ogura, segundo. En su aterrizaje en la cita anual en Mugello (Italia), a finales de mayo, se encontraba a 102 puntos. Ha remontado un total de 84 unidades... y se espera que pueda recortar distancias en citas favorables a su pilotaje, como Aragón o Australia.

Marc Márquez tras llevarse los 37 puntos que se repartían en el GP de Alemania / FILIP SINGER / EFE

"Marc Márquez ahora está en plena remontada", valoraba Chicho en su propio canal, 'MotoGPeando'. "Creo que Marc Márquez, para mí, es el mejor de la historia", afirmaba. El que fue entrenador de Jorge Lorenzo en sus inicios quiso argumentar el por qué de esta afirmación asegurando que el '93' logró batir a pilotos de altísimo nivel. "Cuando llega Márquez a MotoGP se encuentra con Lorenzo, con Pedrosa y con Valentino Rossi. Tres de los más grandes de la historia… y les gana el primer año", recordaba.

El progenitor del '99' está convencido de que si el nueve veces campeón no se hubiese lesionado en ese fatídico accidente en Jerez en 2020, su palmarés sería admirable a estas alturas. "Si en 2020 no se hace tanto daño, habría podido ganar perfectamente dos o tres títulos más. Ya no tendría nueve, tendría doce y tendría más victorias que Valentino", aseguraba.

Admiración por Pedro Acosta

También tuvo buenas palabras para el que precisamente será su compañero de equipo el próximo curso: Pedro Acosta. El piloto de KTM ha cosechado tres podios con una RC16 muy lejos de poder competir con otras máquinas de la parrilla, y que ha experimentado muchos fallos técnicos en las últimas carreras. "A mí me encanta la actitud de Pedro Acosta", decía.

Y es que, lejos de dar la temporada por perdida, el 'Tiburón de Mazarrón' sigue trabajando para terminarla de la mejor manera posible. "Lo más fácil sería decir: ya he firmado con Ducati, ya tengo el futuro solucionado. ¿Para qué me voy a estar jugando aquí el ir al límite? Pero está haciendo lo que toca", sentenciaba Chicho.