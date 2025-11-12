El Circuit Ricardo Tormo acogió en septiembre del 2024 un acto para conmemorar el 25 aniversario del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que tuvo lugar por primera vez en el año 1999. Este fue un primer aperitivo previo a la celebración de la competición, prevista del 15 al 17 de noviembre. No obstante, los organizadores de este evento deportivo tan esperado, la compañía Dorna Sports, cancelaron el 1 de noviembre el GP como consecuencia de la dana del 29 de octubre. Finalmente, esta cita se celebró en Montmeló (Barcelona) con carácter solidario por las víctimas de la dana.

Ahora, un año después, Cheste se prepara para acoger el primer Mundial de MotoGP tras la dana y celebrar, ahora sí, su vigesimoquinta edición en la localidad valenciana de la Hoya de Buñol. "Hasta hace quince días todavía estábamos cruzando el municipio por un paso provisional, ahora ya hemos recuperado infraestructuras vitales para la población y para la celebración del campeonato", expresa José Morell, alcalde de Cheste.

Para poder albergar la competición, que se celebra del 14 al 16 de noviembre, este fin de semana, el municipio ha tenido que llevar a cabo un arduo trabajo de reconstrucción que todavía sigue su curso. Para empezar, tuvieron que reformar y habilitar los accesos y las proximidades del Circuit Ricardo Tormo con unas obras que empezaron en enero de 2025 y sobre las que José Morell destacó "la importancia de las instalaciones para el municipio y para la economía de su área de influencia” y agradeció el apoyo recibido por parte de “todo el mundo del motor, que se ha volcado con nosotros, tanto la organización de MotoGP como el propio Circuit ha mostrado su solidaridad y nos han hecho una donación que nos va a permitir reconstruir el polideportivo municipal”.

Carreteras y trenes

Otra de las principales tareas de la reconstrucción para hacer posible la competición ha sido la reapertura del puente de Cheste, que es el principal acceso al municipio desde la autovía A-3. Con una inversión de 5,4 millones de euros de la Diputació de València, el 26 de octubre volvió a abrir al tráfico, lo que facilita la conexión entre la autovía y el casco urbano para los vecinos y las vecinas de Cheste, así como uno de los principales accesos al Gran Premio de Motociclismo. Este puente ha sido rebautizado como 'Puente de la Memoria' como símbolo de la recuperación de la red provincial de carreteras tras la dana.

Imagen de archivo del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana en 2022. / Francisco Calabuig

Asimismo, la red ferroviaria también quedó anegada tras la barrancada, en concreto la línea C3 de Cercanías, que es la que hace parada tanto en el circuito como en el núcleo urbano de Cheste. Hace apenas una semana, el ministro de Transportes Óscar Puente anunció la reapertura de la línea de Cercanías C3 hasta el apeadero del Circuit Ricardo Tormo. Así, se reabrirá al tráfico el tramo entre Aldaia y el apeadero durante los próximos días 14, 15 y 16 de noviembre. Para recuperar esta línea, que quedó arrasada por la dana del 29 de octubre, se cuenta con una inversión superior a los 90 millones de euros.

Sin embargo, la parada hasta Cheste todavía no está disponible y los trabajos de reconstrucción siguen su curso. "No esperábamos que la línea de cercanías llegaran a tiempo al mundial, ya que las fechas que barajábamos eran de finales de 2025 o principios del próximo año 2026", afirma Morell, quien comenta que para suplir esta carencia, proporcionaran un transporte alternativo al casco urbano en forma de autobuses lanzadera. "Se han agilizado plazos para reparar puentes y carreteras, y eso sí que se ha conseguido", añade. El alcalde recuerda que "el circuito está a unos 3 kilómetros del casco urbano" y que por ello se ha reforzado el servicio de autobuses.

Incrementar los servicios municipales

Más allá de las infraestructuras, el municipio se prepara para recibir a unas 100.000 personas que, según José Morell, son las que habitualmente llegan a Cheste cada año. "Tenemos que dimensionar el pueblo para este evento deportivo multitudinario. Nos multiplicamos por diez y eso supone multiplicar los servicios de limpieza, los agentes policiales y las ambulancias entre otros servicios, una tarea que llevamos haciendo 25 años".

En cuanto a los actos que organiza el Ayuntamiento de Cheste en torno al Gran Premio, el viernes 14 tendrá lugar una recepción a la afición, al que acudirán pilotos de primer nivel que están ahora en el mundial; el sábado 15 se organiza un acto del 25 aniversario del mundial en el que estarán presentes pilotos históricos; y, durante las carreras, la plaza Dr. Cajal instalará una pantalla gigante para su retransmisión.