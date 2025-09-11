La charla de Márquez y Bagnaia en Montmeló: "Tienes que hacer un reset"

El habitual resumen de Ducati 'Inside' (desde dentro) tras cada gran premio de la temporada desvela esta vez una significativa charla de Marc Márquez y Pecco Bagnaia sobre la crisis que atraviesa el bicampeón italiano.

Bagnaia fue de menos a más durante el GP de Catalunya y después de terminar hundido en la tabla de tiempos a lo largo de las diferentes sesiones, en carrera consiguió cerrar una gran remontada (de 21º a 7º), que le permite encarar con más ánimo la cita de casa en Misano este fin de semana.

El vídeo de la casa de 'Borgo Panigale' muestra los problemas de Bagnaia y sus conversaciones con el director del equipo Davide Tardozzi. Tras verse obligado a pasar por la Q1, el italiano se queja de la moto: "El problema principal es que no hay manera de hace que gire. Nunca tengo apoyo desde atrás. Es increíble esta situación". En el otro lado del garaje, Marc consigue un tercer puesto en parrilla.

Al final de la carrera sprint del sábado, en la que Marc impone su ley tras la caída de su herma no Àlex cuando lideraba, Marc y Pecco abandonan juntos el circuito. El turinés, con un nuevo cero en su cuenta, habla de sus problemas con el de Cervera: "Es increíble lo rápido que iba el año pasado y lo lento que voy ahora. Sigo perdiendo confianza y más confianza”, le dice.

A lo que Márquez le contesta: "Tienes que llegar a un trazado y hacer un 'reset'. Misano es un buen escenario. Cuando las preguntas de los periodistas sobre este tema se detengan, todo será mejor, ya verás...".

El domingo el jefe de Ducati, Gigi Dall'Igna, trata de calmar a Pecco: "Si miras los números. Si ves los tiempos, las posiciones, estamos lejos, es verdad. Sin embargo, una vez que des un paso al frente, todo llegará". A lo que Bagnaia responde: "Ese es el problema. No tengo confianza en la moto. Esperemos tener una buena carrera. Gracias".

Al final del día, Bagnaia felicita a su ex compañero Bastianini (3º) por su primer podio con KTM: "Gran carrera Bestia”. Su compatriota lo agradece: "Vi que tú también tuviste una gran carrera", le dice a Pecco.