Las certezas e incógnitas que dejan los test de Sepang

A menos de un mes para que el mundial de MotoGP de su pistoletazo de salida en el trazado tailandés de Buriram, la parrilla acaba de completar los primeros test oficiales tras el parón invernal en Sepang (Malasia), donde se regresará para disputar el Gran Premio a principios de noviembre. Los primeros ensayos son cruciales para saber en qué punto se encuentran las constructoras después de haber continuado desarrollado sus máquinas durante los últimos dos meses y medio, tras los primeros test de pretemporada que se desempeñaron en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste el pasado 18 de noviembre.

No serán los últimos ensayos oficiales de la pretemporada, puesto que durante las jornadas del 21 y 22 de febrero la caravana mundialista se desplazará a Buriram (Tailandia), para enfrentarse a las últimas pruebas. Àlex Márquez será el que aterrice como dominador. El piloto del Gresini Racing compite este curso con una Ducati 'pata negra', la Desmosedici GP26, y ya metió miedo en la última jornada en Malasia, marcando un registro de 01:56.402. Repitió patrón de un año atrás, cuando se marchó de allí con un 1:56.493.

De hecho, Ducati volvió a exhibir su dominio colocando las cinco motos que tenían en pista en el 'Top 6' de la combinada de la última jornada. Àlex dominó y Fabio Di Giannantonio, con la GP26 del VR46, marcó el tercer mejor registro. Curioso dato, dentro del 'top 10' dos pilotos satélite con la moto oficial. Marc Márquez terminó cuarto a 0.387 de su hermano menor y Pecco Bagnaia confirmó su mejora de sensaciones al ser quinto y mostrar un buen ritmo en una simulación de carrera al Sprint.

Ducati sigue arrasando y Aprilia está en plena forma

Una de las certezas es que Aprilia sigue en un gran nivel tras terminar la temporada pasada exhibiendo una gran progresión. Los de Noale terminaron segundos en el mundial de constructores con 418 puntos. Lograron la victoria en tres de las últimas cuatro citas del curso y Marco Bezzecchi terminó tercero en el campeonato. Precisamente fue el italiano el perseguidor del '73' en la tabla de tiempos, se quedó a 0.124. De hecho, fue la primera moto no Ducati en colarse en el 'top 6'. Raúl Fernández, piloto del equipo satélite de los de Noale, fue séptimo a 0.843.

Los ausentes

Como contra, una de las incertezas tras estos primeros test es el estado físico de pilotos como Jorge Martín, Fabio Quartararo o Fermín Aldeguer. El campeón de 2024 vuelve a perderse unos test de pretemporada a causa de una lesión, esta vez arrastrando molestias tras sus últimas intervenciones en el escafoides izquierdo y otra en la clavícula derecha para reparar las sufridas el curso pasado.

En cuanto a Aldeguer, mejor 'rookie' del pasado curso, sufrió una fractura en la diáfasis del fémur izquierdo durante un entrenamiento antes de los primeros test. Se los perdió tras ser operado, y se desconoce cuándo podrá volver a pilotar una MotoGP, por lo que tanto él como Martín son incógnita para Buriram. Tampoco 'El Diablo' pudo completar las tres jornadas de test tras sufrir una caída en la curva 1 y romperse un dedo de la mano derecha. El francés planea volver a Buriram en un contexto un tanto extraño para Yamaha.

Yamaha no sale del pozo

Precisamente, durante la jornada 2, la marca nipona tuvo que parar su actividad en pista al encontrar un fallo en el nuevo motor V4 que comprometía la seguridad de sus cuatro pilotos. Finalmente, tras una larga noche de chequeos, pudieron volver a pista en el último día. Eso sí, con resultados bastante discretos. Y eso que ya rodaron en ese mismo trazado durante otros tres días en el 'Shakedown' de probadores y 'rookies'.

En la última jornada, el mejor fue Álex Rins, que terminó en la decimosegunda plaza con un registro de 1:57.580. No fue mucho mejor para los dos pilotos del equipo satélite (Pramac Racing), Toprak Razgatlioglu y Jack Miller, que terminaron decimoséptimo y decimoctavo respectivamente. Habrá que esperar para saber que podrán dar un paso hacia adelante en las próximas pruebas.

Honda consolida su progreso y KTM tiene esperanza

En cuanto a Honda, parece que ha confirmado el 'step' hacia adelante que ya venía mostrando a finales del pasado curso, cuando Joan Mir se hizo con dos podios en Japón y Malasia. De hecho, el mallorquín se llevó el mejor registro de la segunda jornada, con un tiempo de 01:56.874. La incógnita es saber si este buen rendimiento se podrá mantener con el paso de los GP.

KTM no brilló en exceso aunque sí ve motivos de esperanza con la nueva RC16. En la primera jornada, la fábrica austríaca terminó el día como el segundo fabricante más rápido, con Maverick Viñales, de Tech3. En cuanto a Pedro Acosta, acabó el tercer día del test de Sepang con el octavo mejor tiempo y simuló en una de sus tandas el ritmo de carrera. "Creo que puedo estar alrededor de los cinco primeros", dijo en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'. Buena noticia para el de Mazarrón, que este curso buscará su ansiada primera victoria en el Mundial.