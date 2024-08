El CEO de Ducati critica la decisión de Jorge Martín

El mercado de fichajes en MotoGP de cara a la temporada de 2025 ha sido uno de los más caóticos. Sobre todo porque tres pilotos de un gran calibre, Marc Márquez, Enea Bastianini y Jorge Martín, estaban peleando por un mismo asiento, el de la Ducati oficial. Finalmente, los italianos se decantaron por el hexacampeón, provocando la salida de los otros dos pilotos restantes a otras marcas de la parrilla. Ahora, Claudio Domenicali, CEO de Ducati, ha aprovechado una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport' para hablar del buen rendimiento que presenta las motos de su fábrica, así como del fichaje de Márquez y la pérdida del piloto madrileño, que a partir de la temporada que viene pilotará para Aprilia.

Una decisión que ha criticado duramente: "Jorge es un talento muy fuerte. Ahora se está jugando el Mundial y si el año pasado se hubiera podido dar el título 'ex-aequo', él se lo merecía tanto como Pecco. ¿Qué más debería haber hecho para ser elegido? En mi opinión no le salieron las cosas".

"Dijo desde el principio ‘no me quedo en Pramac’ y se cortaron algunos puentes. Lo único que no debería haber hecho Jorge es no decir que no iba a seguir en Pramac. Nunca me he preguntado qué más debería haber hecho, pero en el momento en que dices una serie de noes, la persona que tiene que decidir tiene menos cartas".

A pesar de perder a un piloto como Martín, Domenicali tiene claro que el futuro de Ducati, con el de Cervera, será muy prometedor: "El año que viene Marc Márquez hará sin duda todo lo posible por ganar el campeonato del mundo y le llevamos para ello. Se la jugará contra todos".

Un futuro prometedor que se ha empezado a construir en las últimas temporadas, ya que el rendimiento de la marca italiana, fuera de la pista y dentro de ella, es demoledor para sus competidoras: “Ducati Corse ha hecho un magnífico trabajo, el magnífico trabajo ha atraído a pilotos muy fuertes y los pilotos muy fuertes dan mejores indicaciones. Hemos desencadenado un círculo virtuoso. Otros competidores, en cambio, han entrado en un círculo vicioso, algunos pilotos se han ido y se encuentran con pilotos menos fuertes, que dan indicaciones menos claras. Conocemos el problema, nosotros mismos hemos pasado por eso. Disfrutamos del momento”, sentencia.

La crisis que atraviesan las marcas europeas

Dejando de lado a Ducati, las dos marcas europeas restantes de la parrilla de MotoGP, KTM (austríaca) y Aprilia (italiana), están atravesando una situación complicada a medida que avanza el campeonato. "Terminamos a diez segundos del ganador, de Bagnaia", comentaba el CEO de Aprilia nada más acabar la carrera en Silverstone. De hecho, ocho de los diez primeros pilotos que cruzaron la línea de meta pilotaban una Ducati.

"Estamos haciendo algo mal. O mejor dicho, Ducati está haciendo algo particularmente bien, sobre todo desde que volvimos a competir en circuitos europeos", decía Massimo Rivola. "Los sábados vamos todos más empatados, pero en la carrera del domingo se notan mucho esas diferencias con Ducati. Hay que mejorar eso".

Una situación que a Bastianini, reciente fichaje de KTM para 2025, y Jorge Martín, que también pilotará en Aprilia la temporada que viene, no les viene bien para reivindicar su papel en la parrilla después de irse de Ducati por la puerta de atrás.