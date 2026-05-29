Celestino Vietti, récord y mejor tiempo del viernes

El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) ha establecido un nuevo récord absoluto y mejor tiempo de la práctica oficial del Gran Premio de Italia de Moto2, que se ha disputado en el circuito de Mugello.

Hasta tres pilotos han batido el récord absoluto de Moto2, pues si bien el más rápido fue Vietti, antes que él lo rebajaron Izan Guevara (Boscoscuro) y Manuel González (Kalex), líder de la categoría, que por ese orden completaron las tres primeras posiciones.

Si por la mañana el líder del campeonato había concluido la sesión libre en la tercera posición, a las primeras de cambio, en la práctica oficial, 'Manugas' González (Kalex) se puso rápido como líder con 1:50.378, si bien le duró poco al verse superado por el segundo clasificado del campeonato, el también español Izan Guevara (Boscoscuro).

Guevara paró el cronómetro en 1:50.215, que ya estaba a menos de cinco décimas de segundo del récord absoluto de Moto2, que ostenta desde el año pasado el brasileño Diogo Moreira (Kalex) con 1:49.745.

Apenas 163 milésimas de segundo separaban a los dos primeros del campeonato cuando sólo se habían completado tres giros de la sesión.

Después de un 'frenético' inicio de la práctica oficial, pareció llegar la calma, con apenas cambios en el orden de la clasificación y con todos los pilotos trabajando en el ritmo de carrera para tener lo más claro posible el rendimiento de los neumáticos.

Lo cual no significó que no se produjesen 'sustos', como el protagonizado por uno de los 'ídolos' locales, Celestino Vietti, al que le dio un fuerte latigazo su Boscoscuro, que pudo controlar sin mayores consecuencias al utilizar la escapatoria de la zona, cuando se encontraba en la quinta posición.

Con el paso de los minutos y las vueltas, y ya cerca del último tercio de la sesión, el español Iván Ortolá (Kalex), salió a pista para rodar en 1:56.366, que le dejaba a 151 milésimas de segundo de Guevara y doce milésimas por delante de González, que fue el siguiente protagonista.

En su undécima vuelta, el líder del campeonato estableció un nuevo récord absoluto de la categoría, 1:49.530, con el que rebajaba el 1:49.745 de Moreira, para ponerse primero y con muchos pilotos comenzando a marcar parciales de vuelta rápida personal.

Por detrás, David Alonso (Kalex) fue otro de los pilotos que mejoró notoriamente su ritmo, como también el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), para ascender hasta las primera posiciones a seis minutos del final.

El checo Filip Salac (Kalex), tras el rebufo del español Daniel Holgado (Kalex), consiguió ascender hasta el segundo puesto, superando a Sasaki y Alonso, mientras otros pilotos pasaban por problemas y estaban fuera de la segunda clasificación, como los españoles Arón Canet (Boscoscuro) Alonso López (Kalex), Alex Escrig (Forward) y José Antonio Rueda (Kalex) o el belga Barry Baltus (Kalex) y el turco Deniz Öncü (Kalex).

Récord tras récord

El ritmo aumentó notoriamente en esos minutos finales, con nuevo récord para Izan Guevara, al rodar en 1:49.431, un registro que le duró poco al ser batido por el italiano Celestino Vietti, que establecía una nueva vuelta rápida con 1:40.420.

Nadie pudo doblegar a Vietti, que intentó aún mejorar su récord en la última vuelta, sin éxito, para dominar la práctica oficial con Izan Guevara, Manuel González, Filip Salac, Alonso López, Alex Escrig, Ayumu Sasaki, David Alonso, Iván Ortolá, Senna Agius, Collin Veijer, Daniel Muñoz, Sergio García Dols y Joe Roberts en la segunda clasificación.

Por apenas unas milésimas de segundo se quedó fuera de esa Q2 Daniel Holgado (Kalex), como también Arón Canet, Deniz Öncü, Barry Baltus, o los italianos Luca Lunetta y Tony Arbolino.