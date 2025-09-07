CAT, invitada de lujo en el GP de Catalunya

El fin de semana de Moto GP en el Circuit de Barcelona - Catalunya ha contado durante los días de competición con varios azulgranas visitando el paddock. Eric García conoció los entresijos del mundial como invitado de Ducati el pasado viernes, durante la celebración de los libres.

En esa misma jornada varias jugadoras del Barça femenino visitaron también los diferentes boxes con Alexia Putellas al frente de la expedición. Junto a sus compañeras pudo ver desde la primera línea como es el trabajo en los garajes y saludar a algunos de los pilotos como Marc Márquez, Fabio Quartararo o Franco Morbidelli. El sábado por la tarde fue turno para Joan Garcia, el nuevo guardameta del Barça, quien fue el encargado de la bandera a cuadros en la sprint.

Este domingo, en la última jornada de competición fue turno para CAT, la mascota culé, que acaparó gran parte de los focos saludando haciéndose fotos con los aficionados congregados en el Circuit.

Además, CAT tuvo la misión de ondear la bandera a cuadros en la carrera de la categoría de Moto3 donde Ángel Piqueras se proclamó campeón, con el líder, José Antonio Rueda, segundo.

No fueron los únicos barcelonistas por el Circuit. En la jornada dominical se pudo ver a ilustres exazulgranas como Carles Puyol, toda una leyenda del Barça.