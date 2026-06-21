El castigo a Bezzecchi tras agredir a un comisario divide al 'paddock': "Una sanción así es ejemplar"

Marco Bezzecchi, líder del mundial de MotoGP, fue el claro protagonista del fin de semana en Brno... y no por algo positivo, precisamente. El piloto italiano protagonizó un bochornoso momento tras irse al suelo y golpear a un comisario de pista que trataba de levantar su moto de la grava. Una acción que le valió una rotunda sanción y que también ha generado distintos puntos de vista en el 'paddock'.

Los hechos sucedieron tras la caída del piloto de Aprilia en la carrera al sprint. 'Bezz' rodaba en quinta posición cuando terminó por los suelos en la curva 3 del trazado. A lo largo de la tarde del sábado, salieron a la luz unas imagenes en redes sociales en las que se podía observar al '72' muy enfadado y frustrado, empujando y abofeteando a uno de los comisarios de pista que estaban tratando de levantar su moto de la grava. Y es que el trabajador, sin se3r del todo consciente, aceleró la moto provocando el enfado del piloto.

Eso llevó al panel de comisarios a actuar. La decisión terminó siendo la suspensión del italiano para la carrera del domingo por llevar a cabo "una acción perjudicial para los intereses del deporte" y un "comportamiento antideportivo", expresaba la nota compartida por el organismo.

'Bezz' se disculpó a través de un comunicado compartido en redes sociales y, además, se acercó al comisario agredido para pedirle disculpas en persona y regalarle sus guantes. Se le veía realmente arrepentido.

La solución de Álex Márquez

Sobre la polémica habló Alex Márquez, baja desde la Q1 en suelo checo después de su retorno a las pistas tras la lesión de clavícula derecha y vértebra C7. "Bezzecchi ya lo ha dicho, está súper arrepentido", comenzaba diciendo el '73' a DAZN.

El catalán asegura que no ve desmedida la sanción, que ha generado un amplio debate. "Una sanción así es ejemplar para el resto de pilotos. Nunca se tiene que llegar a ese punto, pero él seguramente se sienta fatal", decía el menor de los Márquez.

Por otro lado, se animaba a plantear alternativas para que no se vivan estos momentos de tensión. "También diré que creo que se puede ayudar un poco más a los marshall, todas las motos podrían tener un mismo botón para pararla y facilitar las cosas. Si yo ahora mismo viera otra MotoGP, no sé dónde se pararía", expresaba.

Producto de la rabia

También se pronunció sobre ello Dani Pedrosa, expiloto de MotoGP y comentarista de DAZN. "La reacción de Bezzecchi fue de nervios, imagino. Lo que seguramente pasó es que escuchó el motor. El comisario levantó la moto y sin querer aceleró el motor, pero todavía tenía la marcha puesta, cosa bastante peligrosa, porque podría haber andado hacia delante. Bezzecchi, con el miedo de que rompieran el motor, reaccionó mal", expresaba el '26'.

Bagnaia la ve excesiva

También fue preguntado por la sanción Pecco Bagnaia. El piloto turinés, bicampeón de MotoGP, mantiene una gran relación de amistad con 'Bezz'. Ambos forman parte de la Academia de Valentino Rossi. "No quiero entrar en la sanción a Bezzecchi. Le conozco muy bien, sé perfectamente cuánto puede estar nervioso un piloto cuando se cae, en una situación como la de ayer. No justifica la agresión, pero no dejarle hacer la carrera es un poco fuerte", expresaba ante DAZN el ganador de la carrera al Sprint del sábado.