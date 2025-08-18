Casey Stoner, avisa: "Estamos convirtiendo a los ingenieros en campeones, no a los pilotos"

Casey Stoner aprovechó el Gran Premio de Austria de MotoGP para reencontrarse con algunos rivales del pasado. El expiloto australiano volvió al paddock de la mano de Ducati, equipo que le alzó para conseguir su primera corona en la categoría reina. Aunque, el australiano lleve desde 2018 sin subirse a una MotoGP, confesó que no le importaría volver a competir si era para enfrentarse cara a cara con Márquez. Una temporada separó a los dos pilotos de encontrarse en la pista.

"Para ser honesto, no sé si querría pilotar estas MotoGP. Pero si fueran de generaciones anteriores, entonces si sería bonito. Está claro que necesitaría tiempo para rodar, porque no podría hacer lo que él hace, pero sería bonito compartir pista con Marc" explicó en la entrevista concedida a 'DAZN'.

El regreso de Marc

El australiano no dudó en ningún momento del talento de Márquez. Además, Stoner calificó el regreso de Marc como algo histórico tras la grave lesión que sufrió en 2020. "Estaba seguro de que Marc podría volver a ganar otra vez. Sigo pensando que es el piloto más talentoso de la parrilla. Eso siempre ha estado claro. Pero venir de esa lesión... ha sido bastante extremo. Le ha llevado mucho tiempo recuperarse y volver a este nivel".

El elevado rendimiento en Ducati

"Sinceramente, no esperaba tanta diferencia entre lo que hizo el año pasado con la satélite y lo que está haciendo ahora con la Ducati oficial. Está mucho más cerca del 100% de lo que pensábamos que podría llegar, y este año es muy complicado de batir" añadió.

Las palabras de Stoner fueron más allá de los halagos al vigente líder del campeonato. El expiloto australiano también se mostró crítico por el desarrollo que se estaba produciendo en la categoría reina en lo que se refiere al aspecto más técnico.

El futuro de MotoGP

Stoner lamentó que los ingenieros acaben teniendo más influencia en MotoGP que los propios pilotos. El australiano aseguró que el campeonato estaba introduciéndose en el mismo error que cometió la Fórmula 1. "Ahora estamos convirtiendo a los ingenieros en campeones, no a los pilotos, y estamos entrando en una era en la que se cometen todos los errores que cometió la F1" explicó Stoner a 'The Race'.

"¿Cuál es la razón? La seguridad no, porque no he visto que esta categoría sea más seguro en los últimos años. Creo que el año pasado, la mitad de la parrilla estuvo fuera por la lesión, eso no es más seguro. La única área en la que se puede marcar realmente una gran diferencia es la frenada, cuando tenemos que empezar a apretar todos los límites" las palabras del expiloto también fueron recogidas por 'SoyMotor'.

Stoner también tuvo la oportunidad de reencontrarse con otros rivales del pasado como Valentino Rossi o Dani Pedrosa, quienes también se encontraban en el trazado austríaco para la decimotercera ronda de la temporada.