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El casco especial que lucirá Marc Márquez en Brno

El nueve veces campeón del mundo presenta el casco de homenaje a su patrocinador, Estrella Galicia, por el 120º aniversario de la marca

Casco especial para Marc Márquez en Brno

Casco especial para Marc Márquez en Brno / Estrella Galicia 0,0

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Marc Márquez afronta el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno con la moral alta tras su doblete en Hungría. El piloto de Ducati quiere prolongar la inercia positiva en un trazado más exigente que el de Balatón y lo hará con un casco especial conmemorativo. El diseño rinde homenaje al 120 aniversario de su patrocinador Estrella Galicia 0,0.

La celebración no es casual, sino que se trata de una fecha clave para la compañía cervercera. El GP en Brno arranca el 19 de junio. El Museo Estrella Galicia (MEGA) fue inaugurado el 19 de junio de 2019. El año pasado, también el 19 de junio, se puso en marcha la fábrica de Morás. Y este viernes, coincidiendo con la salida de Márquez a pista en Brno, está prevista la inauguración de la sede corporativa global de A Coruña.

El casco que utilizará Márquez en Brno conecta tradición, identidad y legado: un hexágono, un polígono de 6 lados y 6 ángulos iguales, que se inspira en la estrella de 6 puntas, emblema protector del antiguo gremio de los cerveceros y símbolo de Estrella Galicia. Cada una de las seis aristas, a su vez, representa los procesos esenciales de la elaboración de la cerveza (malteado, cocción, fermentación) y los elementos necesarios para desarrollar dichos procesos (aire, agua y fuego).

Este simbólico hexágono es la base de la columna Génesis, que se produce de forma totalmente artesanal en la factoría de Sargadelos. Labrado en cerámica y multiplicado a lo ancho y alto de cada grifo, conforma un sistema modular que alberga los mecanismos necesarios para el tiraje perfecto de Estrella Galicia.

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