Carta blanca de Aprilia a sus pilotos: "Bezzecchi y Martín son libres de correr"

La temporada 2026 de MotoGP ha arrancado con un claro rival a batir: Aprilia. La escudería italiana, que ya finalizó el curso pasado con buenas sensaciones, se ha erigido como el equipo más potente de la parrilla después de tres Grandes Premios disputados. Marco Bezzecchi, con tres victorias, es el líder destacado con solo una muesca en su trabajo, la caída en la sprint del GP de Estados Unidos. Una prueba que ganó precisamente su compañero, Jorge Martín, que volvía al primer escalón del podio más de 500 días después.

En Aprilia no quieren dar nada por sentado y prefieren esperar al menos hasta el desembarco del Mundial en Europa (el próximo 24 de abril en el GP de Jerez) para empezar a extraer conclusiones sobre su rendimiento. Aún así, en el equipo son consciente del potencial, tanto de la moto como de sus pilotos, y están dispuestos a permitir batalla, aunque por el momento evitan pensar en ello. Así lo explicó Massimo Rivola, el orgulloso jefe de Aprilia, en una entrevista reciente con 'La Gazzetta dello Sport'. "Si estuviéramos a tres Grandes Premios del final y no a tres del principio. Es cierto que Bez nunca ha ganado, así que todo es nuevo para él. Pero lo veo muy concentrado. Ya hablaremos de ello más adelante. Como decía Lucio Battisti: 'Solo lo sabremos viviendo'", explicó el mandatario transalpino, quien afirmó también que dejará competir a sus hombres, aunque con matices.

"Si uno de ellos está matemáticamente fuera de la contienda y puede ayudar al otro, ya veremos. Lo importante es que haya respeto, y se nota cuando lo hay o no. Los primeros en darse cuenta son los pilotos", argumentó, antes de intentar regatear la siguiente pregunta.

El periodista italiano insistió en que "Bezz es un hombre de la casa", mientras que Martín ya amagó con "rescindir su contrato" el curso pasado, después de su accidentado inicio de curso. "Aparte de la confirmación de Bez, no ha habido ningún anuncio, ¿verdad? Nos hemos obligado a ir día a día", respondía Rivola, recordando que, por el momento, lo único oficial es la renovación de Marco Bezzecchi con Aprilia para 2027 y 2028. Por otro lado, los rumores del paddock sitúan a Martín el próximo año en Yamaha para ocupar el sitio de Fabio Quartararo y a Pecco Bagnaia en Aprilia como compañero de Bezzecchi.

Para Rivola, la estadística de Marco Bezzecchi, con cinco victorias consecutivas, no es ningún seguro. "No sería coherente con el enfoque de ir carrera a carrera. Hacer castillos en el aire puede ser peligroso. Solo se puede acabar decepcionado", afirmó, conteniendo la euforia tras un gran inicio de temporada. "Estoy aquí, estamos aquí, para ganar. Pero ese no es el tema del momento. El tema ahora es Jerez", remarcó.

No se puede dar margen a Márquez

En Austin, Aprilia conquistó el segundo doblete consecutivo, situando a Bezzecchi y Martín, primero y segundo, aunque el gran momento de la escudería hubiera podido ser aún mejor, en opinión de Rivola. "El fallo de Ai Ogura, con esa decoración americana, en Estados Unidos, fue una lástima", apuntó, en referencia al piloto japonés, que firmó un gran fin de semana aunque no pudo acabar la carrera por un problema mecánico. "Luego perdimos unos veinte puntos en los sprints", continuó, en referencia, entre otras cosas, a la caída de Bezz el sábado. "Cuando tu rival es Márquez, y sabes que no está en plena forma, no deberías darle ninguna ventaja, porque sabes que se recuperará. Después de eso, también es correcto no ser ambicioso...", argumentó-

Pese a esos contratiempos, la lectura fue más que positiva. Para Rivola, en Austin, "Aprilia consolidó su superioridad sobre los demás fabricantes, en un circuito donde sabemos que Márquez tiene algo más que todos los demás. Así que fue agradable."

Un león enjaulado

"Desde el principio de la temporada hemos sido conscientes del progreso que hemos hecho en comparación con el año pasado; obviamente, no sabíamos dónde estarían los demás. Así que, en definitiva, la sorpresa no radica tanto en los resultados, sino en cómo Jorge Martín fue capaz de ir rápido desde el principio en los entrenamientos", explicó el jefe de Aprilia. El resto es como esperaba, o como deseaba: Marco es una verdadera máquina de guerra. Solo necesita aprender a gestionar ciertas situaciones, como las que se le presentaron en los sprints. Por otro lado, son errores que pueden ocurrir: es como si el león (del carenado) hubiera salido de la jaula y, cuando tiene tanta hambre, cuesta hacerle entrar en razón. Cuando ve a la presa, ya no hay quien lo pare, y la presa es la bandera a cuadros", continuó.

Respecto a Martín, comentó que "le falta aún un poco más de confianza en la clasificación, quizá esos últimos automatismos que necesitas para no pensar cuando conduces".