Carrera sprint de MotoGP en San Marino: horario y dónde ver por TV y en directo desde Misano

La emoción de MotoGP aterriza este fin de semana en Misano con motivo del Gran Premio de San Marino 2025. Este sábado 13 de septiembre se disputa la carrera sprint, una cita clave en la que los pilotos españoles quieren brillar y, sobre todo, en la que Marc Márquez puede dejar prácticamente sentenciado el título mundial.

El piloto de Cervera afronta la cita en Misano con una ventaja que le permite saborear ya la novena corona. Su dominio durante la temporada ha sido absoluto, combinando victorias al sprint y en carrera larga, y este sábado podría dar un golpe casi definitivo a la clasificación. Un triunfo o incluso un podio sólido reforzaría aún más su liderato.

En un circuito donde ya ha ganado en el pasado, Márquez se presenta como gran favorito. La Ducati ha respondido en cada trazado y su capacidad para adaptarse a las condiciones de carrera le convierten en el rival a batir en la sprint del GP de San Marino.

La sprint del sábado en Misano se decidirá en 13 vueltas, lo que obliga a una estrategia agresiva desde la primera curva. La salida será determinante, así como la gestión del neumático trasero en un trazado que castiga mucho en aceleración.

Los pilotos que arranquen desde la primera fila tendrán la gran oportunidad de marcar diferencias, mientras que los que salgan más atrás deberán arriesgar en los primeros giros para no quedarse fuera de la pelea.

A qué hora es la carrera al sprint de MotoGP

Sábado 13 se septiembre:

Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

MotoE | Carrera 1 (8 vueltas): 12:10 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas

MotoE | Carrera 2 (8 vueltas): 16:10

Domingo 14 de septiembre:

Warm Up MotoGP: 09:40 horas Moto3 | Carrera (20 vueltas): 11:00 horas Moto2 | Carrera (22 vueltas): 12:15 horas MotoGP | Carrera (27 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver la carrera de MotoGP de San Marino 2025

Todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2025 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71).

También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Y por supuesto, desde la web de SPORT les ofreceremos los directos de las sesiones de clasificación y carreras, con información en directo.