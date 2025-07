Carrera sprint de MotoGP, hoy en directo: GP de Alemania, con Marc Márquez, en vivo

BAGNAIA, OBLIGADO A REMONTAR

Pecco Bagnaia no ha encontrado el ritmo en la clasificación y saldrá undécimo en Sachsenring. El italiano no se ha sentido cómodo con la moto y con las difíciles condiciones de pista, y deberá escalar varias posiciones para llevarse buenos puntos de la sprint. No ha empezado bien el fin de semana para el de Ducati.