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Carrera Sprint MotoGP España 2026, en directo: clasificación y última hora de Marc y Álex Márquez, hoy en vivo

Sigue en directo la carrera sprint del Gran Premio de España de MotoGP en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto

Marc Márquez durante la 'qualy' en Jerez

Marc Márquez durante la 'qualy' en Jerez / EFE

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