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GP de España
Carrera Sprint MotoGP España 2026, en directo: clasificación y última hora de Marc y Álex Márquez, hoy en vivo
Sigue en directo la carrera sprint del Gran Premio de España de MotoGP en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto
MARC GANARÁ!
Siete segundos de diferencia entre Morbidelli, tercero, y Márquez.
La caída de Márquez
¡QUÉ LOCURA DE CARRERA, MÁRQUEZ VA A GANAR!
El catalán ya está a 1.1 de Pecco... última vuelta.
2 VUELTAS PARA EL FINAL
Marc Márquez, yendose al suelo, es primero. Dos vueltas para el final y Bagnaia es segundo... entra a boxes Aldeguer para cambiar de moto.
Bezzecchi al suelo!!!!!!!
El líder del mundial, OUT. ¡¡MÁRQUEZ VUELVE A SER PRIMERO!!!!! QUE LOCURA DE CARRERA.
Entra todo el mundo a boxes!!!!!!
Solo queda Aldeguer en pista en neumático seco. Es primero el murciano.
QUE LOCURA!!!!! MUCHOS PILOTOS AL SUELO
Se va al suelo Álex Márquez que no había cambiado de moto. Miller, Toprak y Savadori OUT también.
MÁRQUEZ AL SUELO!
Caída del piloto de Cervera en la curva 13. Está la pista muy complicada..... entran a boxes los pilotos.
LIDERA ALEX MÁRQUEZ
Toma la delantera el menor de los Márquez a 6 vueltas del final.... Diggia sigue tercero.
Márquez podría igualar a Martín
De llevarse la victoria, el '93' igualaría las 17 victorias de Jorge Martín al Sprint.
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