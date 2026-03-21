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Carrera Sprint MotoGP Brasil 2026, en directo: clasificación y última hora de Marc y Álex Márquez, hoy en vivo
Sigue en directo la carrera sprint del Gran Premio de Brasil de MotoGP
Anuncia ahora la organización que la sprint se correrá a las 19.35 horas. Por el momento no parece que la lluvia, que estaba prevista durante la tarde, vaya a hacer su aparición. Sube la temperatura en el circuito, lo que servirá para que se seque más rápido ese socavón.
Fabio Di Giannantonio ha conquistado la pole, la segunda de su carrera en MotoGP, llegando desde la Q1 y pese a irse al suelo en el tramo final de la sesión. Por detrás ha quedado Marco Bezzecchi, quien llegaba también desde la ronda previa de clasificatoria.
Tercero ha sido Marc Márquez, también con caída durante la sesión. El siguiente en la tabla de tiempos ha sido un sorprendente Fabio Quartararo, que ha firmado una gran vuelta, pintando los primeros parciales de rojo, para finalizar en una más que meritoria cuarta plaza.
Nos ponemos ya en modo carrera, aunque mirando de reojo aún a ese socavón, y recordamos el orden de la parrilla de salida de esta sprint:
Dirección de Carrera ha confirmado oficialmente ya todos los horarios. Primero se correrá la sprint de MotoGP (19.20 hora española), prevista a 15 vueltas.
Después, a las 20.15 arrancará Moto 3 con la Q1. A las 21.05 se pondrá en marcha la Q1 de Moto2. Es decir, que la actividad se mantendrá en Brasil hasta pasadas las seis de la tarde, hora local.
Dirección de carrera, sobre las 18.00 horas, ha informado a los Team Manager de los equipos de que el pit-lane se abrirá a las 19.00 hora española, y que a las 19.20 se pondrá en marcha la sprint.
Como ha comentado Pablo Nieto, Team Manager del Pertamina VR46, a 'DAZN', los equipos no han podido ver cómo está el terreno en estos momentos.
Desde que ha surgido el problema, los operarios se han puesto manos a la obra para recubrir este socavón que, al parecer, se ha provocado a causa de la lluvia que ha caído estos días en el circuito.
Recuerden que este miércoles llegaron alarmantes imágenes del trazado inundado aunque en ese momento también se afanaron desde la organización para retirar el agua y tener todo a punto para que comenzara la competición.
Recopilamos lo que ha pasado en las últimas horas en el circuito de Goiania. Después de que se llevara a cabo la clasificación de MotoGP, con Fabio DiGiannantonio como poleman, han saltado todas las alarmas.
Un socavón ha aparecido en plena recta poniendo en peligro la realización de la sprint y de las 'qualy' de Moto 2 y Moto 3.
¡Muy buenas tardes! En apenas unas horas, después de los contratiempos, parece que tendrá lugar la sprint del Gran Premio de Brasil.
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