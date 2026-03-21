Carrera Sprint MotoGP Brasil 2026, en directo: clasificación y última hora de Marc y Álex Márquez, hoy en vivo

Fabio Di Giannantonio ha conquistado la pole, la segunda de su carrera en MotoGP, llegando desde la Q1 y pese a irse al suelo en el tramo final de la sesión. Por detrás ha quedado Marco Bezzecchi, quien llegaba también desde la ronda previa de clasificatoria.

Tercero ha sido Marc Márquez, también con caída durante la sesión. El siguiente en la tabla de tiempos ha sido un sorprendente Fabio Quartararo, que ha firmado una gran vuelta, pintando los primeros parciales de rojo, para finalizar en una más que meritoria cuarta plaza.