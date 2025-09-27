En directo
MotoGP
Carrera sprint de Moto GP, en directo: resultado y clasificación de Marc Márquez hoy en el GP de Japón
Sigue en directo la carrera sprint del GP de Japón que se disputa en el circuito Twin Ring en Motegi
Sergi Bescós I Lázaro
Continúa la actividad en Motegi con la disputa de la carrera al sprint del GP de Japón.
10 de 12
Se retira el piloto francés Zarco. 19 pilots en pista de los 23 que empezaron la Sprint.
9 de 12
¡TREMENDO MARC QUE YA ES SEGUNDO! Se metió por el interior y aguantó muy bien en la salida. Ojo que Acosta le va a costar mantener la tercera posición.
8 de 12
Tremendo carrrerón estña haciendo Pecco. Sin errores por el momento. Álex Márquez pierde una posición y rueda décimo.
8 de 12
Se retira Bastianini con problemas en su moto.
7 de 12
¡Marc se pone tercero! No se rinde el 93 que quiere entrar en el podio. Bagnaia sigue romo un trueno y rueda primero por delante de Acosta.
7 de 12
Ojo que Joan recupera mucho en las frenadas pero luego en las salidas se va algo largo. Marc puede aprovechar este factor de Joan para intentar subir al podio.
7 de 12
Álex intentando subir alguna posición más. Rueda noveno en estos momentos. Marc continua peleando por entrar en el podio. No puede dormirse ya que detrás le persiguen Morbidelli y Quartararo.
6 de 12
Parece que le está costando algo más a Acosta seguir el ritmo de Bagnaia. Rodando medi segundo más lento que el íder de la Sprint.
5 de 12
Tremenda lucha entre Marc y Joan. Duelo de adelantamientos entre pilotos catalanes.
5 de 12
Parece que Honda está aguntando y siguiendo un ritmo muy alto. Tenedremos una batalla muy bonita entre Joan y Marc.
