Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

MotoGP

Carrera sprint de Moto GP, en directo: resultado y clasificación de Marc Márquez hoy en el GP de Japón

Sigue en directo la carrera sprint del GP de Japón que se disputa en el circuito Twin Ring en Motegi

Marc Márquez, durante el GP de Japón de MotoGP

Marc Márquez, durante el GP de Japón de MotoGP / FRANCK ROBICHON

Sergi Bescós I Lázaro

Continúa la actividad en Motegi con la disputa de la carrera al sprint del GP de Japón.

Actualizar
Ver más

TEMAS