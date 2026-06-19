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Carrera Sprint del GP de República Checa de MotoGP: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

A qué hora es la clasificación y la carrera Sprint del Gran Premio de República Checa y dónde ver MotoGP por televisión y online desde España

Cómo ver en directo y online todo el Mundial de MotoGP en DAZN con Marc Márquez y Jorge Martín

Marc Márquez, piloto de Ducati, en acción

Marc Márquez, piloto de Ducati, en acción / YOAN VALAT / EFE

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El GP de República Checa 2026 de MotoGP entra en su fase decisiva. Después de las primeras sesiones del viernes en el circuito de Brno, la acción volverá este sábado a pista con una jornada clave en la que se disputarán los segundos libres, la clasificación y la carrera al Sprint, primera cita del fin de semana que repartirá puntos.

No hay margen para el error a partir de ahora en Brno. Las primeras tandas han servido para que los pilotos recuperen sensaciones en uno de los circuitos más históricos y exigentes del calendario, pero el momento de la verdad llegará este sábado con la lucha por la pole, que promete ser importante de cara a la lucha por la victoria en el resto de pruebas.

FOTODELDÍA BALATONFOKAJAR (HUNGRÍA), 06/06/2026.- El piloto español de Ducati Lenovo Marc Márquez celebra su victoria en la carrera sprint de MotoGP del Gran Premio de Hungría de Motociclismo en el circuito de Balaton Park en Balatonfokajar (Hungría). EFE/ Zsolt Czegledi PROHIBIDO SU USO EN HUNGRÍA

Marc Márquez, con Ducati / ZSOLT CZEGLEDI / EFE

Una vez definidos los puestos de salida para el GP de República Checa, llegará el turno de la carrera Sprint de MotoGP. Será la primera prueba puntuable del fin de semana y una oportunidad imperdible para los favoritos de sumar antes de la cita principal del fin de semana. En un circuito tan técnico como Brno, adelantar no siempre resulta sencillo, por lo que la clasificación volverá a tener un peso fundamental.

En cuanto a la lucha por el Mundial, Marco Bezzecchi continúa defendiendo el liderato del campeonato, con Jorge Martín como principal perseguidor. Sin embargo, por detrás aparece Marc Márquez, que volvió por todo lo grande en Hungría con una doble victoria solo a su alcance que lo ha catapultado en la lucha por el título.

Horarios de la clasificación y Sprint del GP de República Checa de MotoGP 2026

Sábado 20 de junio:

  • Moto3 | FP2: 8:40 horas
  • Moto2 | FP2: 9:25 horas
  • MotoGP | FP2: 10:10 horas
  • MotoGP | Q1: 10:50 horas
  • MotoGP | Q2: 11:15 horas
  • Moto3 | Q1: 12:45 horas
  • Moto3 | Q2: 13:10 horas
  • Moto2 | Q1: 13:40 horas
  • Moto2 | Q2: 14:05 horas
  • MotoGP | Sprint: 15:00 horas

Dónde ver el GP de la República Checa 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de la República Checa y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú se retransmitirá a través de ESPN; en Estados Unidos, será a cargo de NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.

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