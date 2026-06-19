Carrera Sprint del GP de República Checa de MotoGP: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de República Checa 2026 de MotoGP entra en su fase decisiva. Después de las primeras sesiones del viernes en el circuito de Brno, la acción volverá este sábado a pista con una jornada clave en la que se disputarán los segundos libres, la clasificación y la carrera al Sprint, primera cita del fin de semana que repartirá puntos.

No hay margen para el error a partir de ahora en Brno. Las primeras tandas han servido para que los pilotos recuperen sensaciones en uno de los circuitos más históricos y exigentes del calendario, pero el momento de la verdad llegará este sábado con la lucha por la pole, que promete ser importante de cara a la lucha por la victoria en el resto de pruebas.

Marc Márquez, con Ducati / ZSOLT CZEGLEDI / EFE

Una vez definidos los puestos de salida para el GP de República Checa, llegará el turno de la carrera Sprint de MotoGP. Será la primera prueba puntuable del fin de semana y una oportunidad imperdible para los favoritos de sumar antes de la cita principal del fin de semana. En un circuito tan técnico como Brno, adelantar no siempre resulta sencillo, por lo que la clasificación volverá a tener un peso fundamental.

En cuanto a la lucha por el Mundial, Marco Bezzecchi continúa defendiendo el liderato del campeonato, con Jorge Martín como principal perseguidor. Sin embargo, por detrás aparece Marc Márquez, que volvió por todo lo grande en Hungría con una doble victoria solo a su alcance que lo ha catapultado en la lucha por el título.

Horarios de la clasificación y Sprint del GP de República Checa de MotoGP 2026

Sábado 20 de junio: Moto3 | FP2: 8:40 horas

Moto2 | FP2: 9:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint: 15:00 horas

Dónde ver el GP de la República Checa 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de la República Checa y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú se retransmitirá a través de ESPN; en Estados Unidos, será a cargo de NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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