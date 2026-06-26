Carrera Sprint del GP de Países Bajos de MotoGP: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de Países Bajos de MotoGP afronta este sábado una día de emociones fuerte en Assen. Una vez finalizadas las primeras sesiones del viernes, la actividad volverá a pista con los segundos libres, la clasificación y la carrera al Sprint, la primera prueba puntuable del fin de semana donde Marc Márquez buscará recortar distancias con Marco Bezzecchi, líder del Mundial.

La Catedral del motociclismo no perdona errores y la pelea por la pole volverá a ser clave una semana más. Assen es un trazado rápido, técnico y con zonas enlazadas en las que encontrar el ritmo adecuado resulta fundamental, por lo que salir bien colocado puede marcar buena parte del fin de semana. La lucha por el Mundial sigue al rojo vivo con varios frentes abiertos, así que maximizar los puntos de ahora en adelante será clave para apurar las opciones al campeonato.

Después de definirse la parrilla de salida, llegará el turno de la Sprint en Assen. La carrera corta ofrecerá una primera oportunidad para que los favoritos sumen puntos importantes antes de la cita principal del domingo, en una prueba en la que la agresividad y la gestión de neumáticos volverán a jugar un papel decisivo.

Marc Márquez celebra una victoria / EFE

Con el Mundial cada vez más apretado, el GP de Países Bajos se presenta como una parada clave antes de afrontar la siguiente parte del calendario. Los aspirantes al título, entre ellos Marc Márquez, buscarán aprovechar Assen para reforzar sus opciones o acercarse al liderato, mientras que cualquier error puede pasar factura en una temporada en la que cada punto empieza a tener un valor enorme.

Horarios de la clasificación y Sprint del GP de Países Bajos de MotoGP 2026

Sábado 27 de junio: Moto3 | FP2: 8:40 horas

Moto2 | FP2: 9:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint: 15:00 horas

Dónde ver el GP de Países Bajos 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Países Bajos y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como con las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen las sesiones.