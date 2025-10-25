Carrera al Sprint del GP de Malasia de MotoGP, en directo

La clave de la carrera sprint

Las temperaturas han ascendido y se han registrado las más elevadas en lo que va de fin de semana. El asfalto está entre los 40 y 50 grados. Esto provocará que la carrera sea muy exigente a nivel físico para los pilotos. La temperatura también condicionará la elección de los neumáticos. ¡Veremos en unos minutos cuál es la elección de los pilotos!