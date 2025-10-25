En Directo
MotoGP
Carrera al Sprint del GP de Malasia de MotoGP, en directo
Sigue en directo la carrera al Sprint del Gran Premio de Malasia de MotoGP que se disputa en el circuito de Sepang
La segunda jornada del GP de Malasia de MotoGP en directo en SPORT.es.
¡Empieza la acción!
Se apaga el semáforo en Sepang y salen los 23 pilotos a por todas. Bagnaia defiende la pole position a la perfección y domina en la primera curva. Márquez mantiene la segunda posición y Acosta ya es tercero. Mala salida para Franco Morbidelli, pero de momento la carrera sigue sin incidentes.
Warm up lap
Todos los pilotos se han puesto de acuerdo y han escogido los neumáticos blandos delantero y trasero para afrontar la carrera. La vuelta de calentamiento ya está en marcha; quedan 10 vueltas por delante llenas de acción.
Arranca el coche de seguridad
El Safety Car ya ha empezado la vuelta para colocarse detrás de la parrilla. En apenas tres minutos los pilotos de la categoría reina se quedarán a solas con sus motos. ¡La acción está a punto de empezar en Sepang!
El dominio de Ducati
Las dos primeras filas están dominadas por Ducati. La primera fila es para Bagnaia, Márquez y Morbidelli; la primera moto no Ducati aparece en la cuarta posición. Fabio Quartararo compartirá la fila con Pedro Acosta, segunda moto en la parrilla que no pertenece a la fábrica italiana. Por último, la segunda fila la cerrará Fermín Aldeguer con otra Ducati.
¡10 minutos para la salida!
En apenas 10 minutos, los pilotos de MotoGP verán apagarse el semáforo para empezar la carrera al sprint. Todos los pilotos están en la parrilla esperando a la primera carrera del GP de Malasia.
La clave de la carrera sprint
Las temperaturas han ascendido y se han registrado las más elevadas en lo que va de fin de semana. El asfalto está entre los 40 y 50 grados. Esto provocará que la carrera sea muy exigente a nivel físico para los pilotos. La temperatura también condicionará la elección de los neumáticos. ¡Veremos en unos minutos cuál es la elección de los pilotos!
El 'rookie' del año
El Gresini Racing tiene la oportunidad de cerrar el subcampeonato con Álex Márquez, pero el equipo podría ir un paso más allá. Por otro lado, Fermín Aldeguer también puede cerrar el día coronándose como mejor 'rookie'. El problema ha llegado en la jornada de clasificación con una caída. Según ha indicado el equipo, el objetivo para Aldeguer será acabar la carrera entre los cinco primeros clasificados.
El subcampeonato de MotoGP
Tras la carrera al sprint, Álex Márquez podría sentenciar la segunda posición en la general del campeonato. El piloto de Ducati saldrá en segunda posición y en ambas carreras de este fin de semana Bezzecchi (tercer clasificado) saldrá decimocuarto. Álex está sufriendo algunas molestias en su cuello por una de las caídas que sufrió ayer en los entrenamientos.
Del desastre a la pole
Tras arrasar con dos victorias en Japón, los dos siguientes Grandes Premios fueron un auténtico calvario (Indonesia y Australia). 'Pecco' Bagnaia ha vuelto a resurgir y se ha alzado con la pole en Sepang. El piloto italiano se ha mostrado satisfecho tras conseguir la primera posición. ¿Hasta dónde podrá llegar Bagnaia?
Repaso por la parrilla
- Bagnaia
- Márquez
- Morbidelli
- Quartararo
- Acosta
- Aldeguer
- Mir
- Di Giannantonio
- Zarco
- Rins
- Miller
- Espargaró
- Marini
- Bezzecchi
- Fernández
- Oliveira
- Ogura
- Binder
- Bastianini
- Chantra
- Savadori
- Pirro
- A. Fernández
