Carrera Sprint del GP de Italia de MotoGP: horario y dónde ver gratis MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez y Jorge Martín

El GP de Italia 2026 de MotoGP entra en su fase más decisiva. Una vez disputadas las primeras sesiones de entrenamientos este viernes en el trazado de Mugello, este sábado la acción vuelve a pista con la disputa de la clasificación y de la carrera al Sprint, que otorgará los primeros puntos del fin de semana.

La vuelta de Marc Márquez ha sido la noticia más positiva de las sesiones de este viernes. El piloto de Ducati se probó en Mugello después de semanas apartado de la competición tras su caída en Le Mans, aunque no confirmó su presencia en el circuito italiano hasta tarde. Sin embargo, Marc se encuentra con buenas sensaciones, si bien no recuperado del todo pero sí con el cuerpo suficiente como para poder competir con lo mínimo.

Marc Márquez (Ducati), asaltado por unos aficionados en el 'paddock' del Mugello / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Al GP de Italia llega Marco Bezzecchi como líder del Mundial, 15 puntos por encima de Jorge Martín. El piloto de San Sebastián de los Reyes tiene una oportunidad perfecta en Mugello para asaltar el lidearto del Mundial o, como mínimo, acercarse al italiano. Marco cuenta con el factor local a favor, pero Jorge tiene la motivación por las nubes tras una temporada complicada con Aprilia.

No estarán en Mugello ni Alex Márquez ni Johann Zarco, el piloto de Honda LCR, que se perderá el GP de Italia de este fin de semana. Cabe recordar que Mugello cuenta con un total de 5.245 kilómetros y 15 curvas donde, por encima de todo, se premia la precisión, la estabilidad de la moto y la valentía de los pilotos en frenadas y cambios de dirección. La carrera de MotoGP se disputa a 23 vueltas, lo que supone algo más de 120 kilómetros hasta ver la bandera a cuadros; la Sprint, a 11 giros.

Horarios de la clasificación y Sprint del GP de Italia de MotoGP 2026

Sábado 30 de mayo: Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint (11 vueltas): 15:00 horas

Dónde ver el GP de Italia 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Italia y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú se retransmitirá a través de ESPN; en Estados Unidos, será a cargo de NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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