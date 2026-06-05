Carrera Sprint del GP de Hungría de MotoGP: horario y dónde ver gratis MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de Hungría 2026 de MotoGP avanza hacia el momento de la verdad. Una vez disputadas las primeras sesiones este viernes en el circuito de Balaton Park, este sábado la acción vuelve a pista con la disputa de la clasificación y de la carrera al Sprint, que otorgará los primeros puntos del fin de semana.

No hay espacio para las dudas a partir de ahora en el GP de Hungría. Las primeras sesiones en Balaton Park han servido a los pilotos para tomar sensaciones en uno de los trazados más técnicos y exigentes del calendario, aunque el momento de la verdad llegará este sábado con la disputa de los segundos entrenamientos libres, que darán paso a una clasificación donde Aprilia vuelve a partir como la gran referencia. Marco Bezzecchi aterriza en Hungría como líder destacado del Mundial con 17 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, aunque el español podría recortar diferencias este mismo fin de semana en suelo húngaro.

El español Jorge Martín en la carrera esprint del Gran Premio de Italia de MotoGP / CLAUDIO GIOVANNINI / EFE

Balaton Park vuelve a presentarse como uno de los grandes desafíos del campeonato. El circuito, estrenado la temporada pasada, obliga a los pilotos a adaptarse rápidamente a un trazado moderno, revirado y muy técnico, donde la precisión en frenada y la tracción a la salida de las curvas pueden marcar diferencias importantes. Además, varios equipos todavía buscan encontrar el equilibrio ideal en un escenario muy distinto a otros circuitos tradicionales del calendario.

Una vez definidas las posiciones de salida para el GP de Hungría, llegará el turno de la carrera Sprint, la primera prueba que repartirá puntos durante el fin de semana. El último precedente en Mugello dejó una carrera llena de tensión y alternativas, mientras que en Balaton Park el recuerdo más reciente sigue siendo el dominio mostrado por Marc Márquez durante la pasada temporada. El piloto de Cervera llega todavía lejos de su mejor nivel físico, aunque su progresiva recuperación mantiene abiertas muchas incógnitas de cara al sábado.

El ocho veces campeón del mundo sigue tratando de acercarse a las posiciones delanteras después de un inicio de temporada irregular marcado por sus dolencias físicas, mientras Ducati continúa buscando respuestas frente al gran rendimiento mostrado por Aprilia en las últimas pruebas. Ha llegado el momento de la verdad en el GP de Hungría, donde cualquier error podría provocar un vuelco importante en la clasificación del Mundial de MotoGP 2026.

Horarios de la clasificación y Sprint del GP de Hungría de MotoGP 2026

Sábado 6 de junio: Moto3 | FP2: 8:40 horas

Moto2 | FP2: 9:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint: 15:00 horas (13 vueltas)

Dónde ver el GP de Hungría 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Hungría y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú se retransmitirá a través de ESPN; en Estados Unidos, será a cargo de NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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