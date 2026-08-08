Carrera Sprint del GP de Gran Bretaña de MotoGP hoy: a qué hora y dónde ver MotoGP en directo con Marc Márquez

El GP de Gran Bretaña afronta este sábado jornada de máxima emoción. Después de las primeras sesiones del viernes, los pilotos volverán a salir a pista en Silverstone para disputar la FP2, la clasificación y la carrera Sprint. Será un día decisivo tanto para la lucha por la pole como para el campeonato, con Marc Márquez en la lucha por asaltar la clasificación general.

La actividad comenzará con la segunda sesión de entrenamientos libres de MotoGP, la última oportunidad para ajustar la puesta a punto antes de la clasificación. Posteriormente llegará el turno de la clasificación, donde quedará definida la parrilla de salida tanto para la Sprint como para la carrera del domingo.

Conseguir una buena posición será especialmente importante en un trazado donde adelantar es posible, pero donde perder tiempo en las primeras vueltas puede complicar cualquier opción de victoria. Completar una vuelta limpia y aprovechar correctamente el neumático nuevo serán dos de las grandes claves.

Marc Márquez y su poderosa Ducati 'Desmosedici' / DUCATI LENOVO MEDIA

La jornada terminará con la carrera Sprint de MotoGP, que volverá a poner en juego puntos importantes para el Mundial. Marc Márquez buscará mantener el impulso conseguido en Sachsenring, mientras que Jorge Martín tratará de defender su liderato y ampliar su ventaja. Ogura, Bezzecchi y el resto de aspirantes también intentarán aprovechar un escenario tradicionalmente imprevisible, en el que la meteorología y el viento pueden cambiar por completo el desarrollo de la prueba.

Horarios de la clasificación y Sprint del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026

Sábado 8 de agosto: Moto3 | FP2: 10:40 horas

Moto2 | FP2: 11:25 horas

MotoGP | FP2: 12:10 horas

MotoGP | Q1: 12:50 horas

MotoGP | Q2: 13:15 horas

Moto3 | Q1: 14:45 horas

Moto3 | Q2: 15:10 horas

Moto2 | Q1: 15:40 horas

Moto2 | Q2: 16:05 horas

MotoGP | Sprint: 17:00 horas

Dónde ver el GP de Gran Bretaña 2026 de MotoGP en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Gran Bretaña y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como con las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen las sesiones.