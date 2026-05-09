Carrera Sprint del GP de Francia de MotoGP: horario y dónde ver gratis MotoGP por TV, en directo con Márquez

El GP de Francia 2026 de MotoGP entra en su fase más decisiva. Una vez disputadas las primeras sesiones este viernes en el trazado de Le Mans, este sábado la acción vuelve a pista con la disputa de la clasificación y de la carrera al Sprint, que otorgará los primeros puntos del fin de semana.

No hay espacio a las dudas a partir de ahora en el GP de Francia. Las primeras sesiones en Le Mans han servido a los pilotos para tomar sensaciones, aunque el momento de la verdad llega a partir de este sábado con la disputa de los segundos entrenamientos libres, que darán paso a la clasificación donde las Aprilia vuelven a partir como favoritas. Marco Bezzecchi llega como líder del Mundial a 11 puntos de Jorge Martín, aunque su compañero de equipo podría asaltar la primera posición este fin de semana en tierras galas.

Marc Márquez durante la carrera sprint del Gran Premio de España / José Manuel Vidal / EFE

Una vez sabidas las posiciones de salida para el GP de Francia, llegará el turno de la carrera Sprint, la primera prueba que repartirá puntos del fin de semana. El último precedente de esta prueba en Jerez se cerró con la victoria de Marc Márquez en un final agónico. Ducati firmó un doblete ilusionante, aunque se enfrió en la carrera del domingo tras la caída del piloto de Cervera en los primeros giros.

El nueve veces campeón del mundo se distancia a 44 puntos de Marco Bezzecchi, aunque nadie descarta al catalán en la disputa del campeonato mundial, que sería el décimo en su cuenta personal. Ha llegado el momento de la verdad en el GP de Francia, donde cualquier error podría provocar un vuelco importante en la clasificación del Mundial de MotoGP 2026.

Horarios de la clasificación y Sprint del GP de Francia de MotoGP 2026

Sábado 9 de mayo: Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas

Dónde ver el GP de Francia 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Francia y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú se retransmitirá a través de ESPN; en Estados Unidos, será a cargo de NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.