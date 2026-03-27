Carrera Sprint del GP de Estados Unidos de MotoGP: a qué hora y dónde ver hoy por TV, en directo con Marc Márquez

El Gran Premio de Estados Unidos 2026 acogeeste fin de semana una nueva cita del Mundial de MotoGP. La tercera prueba del calendario, que llega con Marco Bezzecchi como líder de la clasificación de pilotos, continúa este sábado con la primera de las dos pruebas que repartirán puntos durante el fin de semana, con Marc Márquez en busca de la pole position y de la victoria en la carrera Sprint.

El de Cervera arrancó el GP con una caída en el FP1 que abría la competición en Austin este viernes y que lideró el murciano Pedro Acosta, aunque se recuperó para finalizar la sesión y acabar en la cuarta plaza de la tabla de tiempos.

Marc se recuperó de la mejor manera de su caída y en la practice firmó el mejor tiempo, con un registro a solo unas décimas del récord de la pista. Segundo fue un sorprendente Ai Ogura, con Di Giannantonio en la tercera posición.

Cerrada página de los primeros libres y la practice, este sábado la actividad sigue con una nueva sesión de clasificación y la carrera sprint en la que los dos pilotos de Aprilia son los rivales a batir, con permiso de Marc Márquez que ya se llevó la victoria el sábado pasado en Goiania. La pole en el trazado brasileño fue para Fabio Di Giannatonio que cerró un gran fin de semana subiendo al podio el domingo.

Horarios de la clasificación y Sprint del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026

Sábado 28 de marzo: Moto3 | FP2: 14:40 horas

Moto2 | FP2: 15:25 horas

MotoGP | FP2: 16:10 horas

MotoGP | Q1: 16:50 horas

MotoGP | Q2: 17:15 horas

Moto3 | Q1: 18:45 horas

Moto3 | Q2: 19:10 horas

Moto2 | Q1: 19:40 horas

Moto2 | Q2: 20:05 horas

MotoGP | Sprint (10 vueltas): 21:00 horas

¿Dónde ver el GP de Estados Unidos 2026 en directo y por TV?

En España, el Gran Premio de Estados Unidos y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.