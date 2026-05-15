Carrera Sprint del GP de Catalunya de MotoGP: horario y dónde ver gratis MotoGP por TV, en directo con Álex Márquez y Jorge Martín

El GP de Catalunya 2026 de MotoGP vuelve a escena una temporada más. Una vez disputados los primeros entrenamientos del viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, este sábado la acción vuelve a pista con la disputa de la clasificación y de la carrera al Sprint, que como siempre otorgará los primeros puntos del fin de semana.

Las primeras sesiones este viernes en el trazado barcelonés sirvieron a los pilotos para tomar el pulso al asfalto, aunque el momento de la verdad llega este sábado. Los segundos entrenamientos libres darán el pistoletazo de salida a la acción en el Circuit, antesala de la clasificación que permitirá conocer las posiciones de salida de cara a la sprint y la carrera del domingo.

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Un fin de semana más, Aprilia parte como gran favorita para llevarse la victoria en Barcelona, especialmente gracias al enorme estado de forma tanto de Marco Bezzecchi como de Jorge Martín. El italiano es líder del Mundial un punto por encima del español y parece poco posible que cualquier piloto sea capaz de acercarse a su dominio en las próximas citas del calendario.

Una vez sabidas las posiciones de salida para el GP de Catalunya, llegará el turno de la carrera Sprint, la primera prueba que repartirá puntos del fin de semana. No estará Marc Márquez, ausente este fin de semana por lesión, aunque sí estará su hermano Álex que podría ser una de las sorpresas en la carrera de casa. Miradas puestas también en Pedro Acosta, que está en la terna de favoritos si las Aprilia no son capaces de exprimir su ventaja.

Horarios de la clasificación y Sprint del GP de Catalunya de MotoGP 2026

Sábado 16 de mayo: Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas

Dónde ver el GP de España 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Catalunya se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, de forma gratuita: solamente hará falta un registro previo. También se podrán ver todas las jornadas en abierto a través de Mediaset. El FP1, la practice y la clasificación del sábado 25 de abril se podrán ver por el canal BeMad, mientras que la carrera sprint y las carreras del domingo 26 de abril se verán por Telecinco.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.