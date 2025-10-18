Carrera sprint del GP de Australia de MotoGP: Bezzecchi se hace con la victoria

La noticia de hoy está en Ducati. Por primera vez la marca italiana se ha quedado fuera del podio en la historia de las sprint. La mejor ha sido la de Fabio DiGiannantonio que ha finalizado quinto, por delante de la siguiente Ducati, la de Àlex Márquez.

Sin Marc Márquez en pista, recordemos que se fue al suelo en Japón y se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el brazo, la marca italiana parece haber perdido fuelle mientras que Aprilia se encuentra en una importante progresión.