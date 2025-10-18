En Directo
MotoGP
Carrera sprint del GP de Australia de MotoGP: Bezzecchi se hace con la victoria
Aprilia se impone en la carrera sprint del Gran Premio de Australia de MotoGP que se disputa en el emblemático circuito de Philip Island
Sin Marc Márquez, Marco Bezzecchi ha cumplido con el papel de favorito y se lleva la victoria.
Con la imagen del podio y la entrega de medallas a Bez, Raúl Fernández y Pedro Acosta en ese podio de sábado, nosotros despedimos este directo. Mañana volveremos para contarles todo lo que suceda en el GP del domingo.
Bezzecchi se ha convertido en el hombre fuerte de este tramo final de temporada y está muy cerca de asaltar la tercera plaza del campeonato. Solo ocho puntos lo separan de un Bagnaia que no da signos de poder resurgir.
La noticia de hoy está en Ducati. Por primera vez la marca italiana se ha quedado fuera del podio en la historia de las sprint. La mejor ha sido la de Fabio DiGiannantonio que ha finalizado quinto, por delante de la siguiente Ducati, la de Àlex Márquez.
Sin Marc Márquez en pista, recordemos que se fue al suelo en Japón y se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el brazo, la marca italiana parece haber perdido fuelle mientras que Aprilia se encuentra en una importante progresión.
Y en clave de campeonato, Àlex Márquez ha sido sexto y suma cuatro puntos para consolidarse en esa segunda posición de la general de pilotos. Bezzecchi, con su victoria, ha sumado 12 y sigue cuarto, a cien puntos del español. Tercero se mantiene por poco Bagnaia. A 92 puntos está el de Ducati de Àlex.
"Me ha resultado dificil porque al principio me he llevado una gaviota, lamentablemente para ella, pero también para mi. No se ha roto nada en la moto, y lo siento por la gaviota. Luego he alcanzado a Raúl pero he cometido un error y he tenido que volver a empezar", ha explicado el piloto italiano.
"Estaba muy relajado en la moto, trataba de cometer errores. Marco (Bezzecchi) llegaba muy fuerte, he tratado de dar al máximo pero cuando he visto que no llegaba he puesto el modo supervivencia. Estoy muy contento y esto es muy importante para el equipo", ha explicado Raúl Fernández en la entrebista previa a la entrega de medallas.
El que está más que satisfecho es Raúl Fernández que dos semanas después de su podio en la sprint de Indonesia, repite éxito y sube un escalón en Australia. Del tercero en el trazado asiático al segundo de hoy en Philip Island.
Muy contento Jack Miller. No ha podido finalmente subir al podio pero ha competido hasta el final. Su mujer y su hija lo esperaban en la puerta del box para felicitarle. Ha sido la mejor Yamaha en parrilla.
Mientras Jaco Miller se da un baño de masas en casa y Bezzecchi celebra su victoria, la otra cara de la moneda está en el box de Ducati. Cabizbajo llega Pecco Bagnaia que se va directamente a la silla y agacha la cabeza.
¡Bandera a cuadros para Bezzecchi! Consigue la victoria en la sprint del Gran Premio de Australia. Segundo pasa Raúl Fernández con Pedro Acosta tercero. Pecco Bagnaia ha pasado penúltimo.
