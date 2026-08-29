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MOTOGP
Sprint MotoGP del GP de Aragón: resumen, resultado y tiempos Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo
Te contamos todo lo sucedido en la carrera corta del fin de semana en el circuito de MotorLand
El adelantamiento de Marc a Bezz nada más salir
La lucha por el título
- Martín - 245 puntos
- Bezzechi - a 29 puntos
- M. Márquez - a 33 puntos
- Ogura - a 42 puntos
- Di Giannantonio - a 46 puntos
El adelantamiento de Fermín a Moreira
Brutal el piloto murciano, que regresa a la competición dos meses después de tener una lesión de vértebra. Terminó sexto.
Así ha sido la victoria de Marc Márquez en la sprint de Aragón
El adelantamiento de Fermín a Raúl
¡VICTORIA PARA MARC MÁRQUEZ!
Consigue la tercera victoria al sprint aquí y se lleva los 12 puntos que se reparten en la carrera corta del fin de semana. Álex y Bezz podio.
¡Una vuelta para el final!
Ventaja de nueve segundos de Márquez sobre Álex. Pelea en la quinta, sexta y séptima plaza. Fermín Aldeguer adelantó a Raúl Fernández para ser séptimo y va a por Moreira.
Los tres primeros
Marc sigue liderando con nueve décimas de ventaja sobre Álex. Bezz, a cinco décimas del '73'. Acosta es cuarto, a más de un 1.4.
¡Qué bonita batalla entre Aldeguer y Zarco!
Ambos vuelven de la lesión y están batallando por la novena plaza. Se pasan y se repasan. Qué dos pilotos
Problemas para Quartararo
Parece que el francés ha roto motor. Abandona en la quinta vuelta.
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