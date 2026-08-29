Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carrera Sprint GP de AragónHorario carrera GP Aragón MotoGPCalendario Champions 2026/27Calendario Barcelona ChampionsCalendario Real Madrid ChampionsCalendario Atlético ChampionsOperación salida BarçaJulián ÁlvarezBisiwuHarry KaneEtapa 8 Vuelta a EspañaClasificación general Vuelta a España hoyUTMB DirectoSabahMercado FichajesMadre Lamine YamalRafa Nadal negociosIker CasillasSierra de SeguraCamionero Estados UnidosFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin

En Directo

MOTOGP

Sprint MotoGP del GP de Aragón: resumen, resultado y tiempos Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo

Te contamos todo lo sucedido en la carrera corta del fin de semana en el circuito de MotorLand

Marc Márquez lideró desde la primera curva

Marc Márquez lideró desde la primera curva / Javier Cebollada / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Queralt Uceda

Queralt Uceda

Alcañiz
Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL