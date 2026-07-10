Carrera Sprint del GP de Alemania de MotoGP: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de Alemania de MotoGP afronta este sábado una jornada de máxima intensidad en Sachsenring. Una vez completadas las primeras sesiones del viernes, la actividad volverá a pista con los segundos libres, la clasificación y la carrera al Sprint, la primera prueba puntuable del fin de semana en un circuito históricamente muy especial para Marc Márquez.

El trazado alemán no perdona errores y la pelea por la pole volverá a ser clave. Sachsenring es un circuito corto, técnico y muy particular, con predominio de curvas de izquierdas y pocas zonas reales de adelantamiento, por lo que salir bien colocado puede marcar buena parte del fin de semana. La gestión del neumático delantero y la capacidad para mantener ritmo en una pista tan exigente serán factores decisivos.

Después de definirse la parrilla de salida, llegará el turno de la Sprint en Alemania. La carrera corta ofrecerá una primera oportunidad para que los favoritos sumen puntos importantes antes de la cita principal del domingo, en una prueba en la que la agresividad en las primeras vueltas y la precisión en las frenadas volverán a jugar un papel fundamental.

Jorge Martín (Aprilia) disfruta de su tercer puesto en Assen. / APRILIA RACING TEAM

Con el Mundial cada vez más apretado, el GP de Alemania se presenta como una parada clave antes de afrontar la siguiente parte del calendario. Marc Márquez buscará aprovechar un escenario donde ha firmado algunas de las actuaciones más dominantes de su carrera, mientras que Jorge Martín, líder del Mundial, y el resto de aspirantes al título tratarán de evitar que Sachsenring vuelva a convertirse en territorio del piloto de Cervera.

Horarios de la clasificación y Sprint del GP de Alemania de MotoGP 2026

Sábado 11 de julio: Moto3 | FP2: 8:40 horas

Moto2 | FP2: 9:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint: 15:00 horas

Dónde ver el GP de Alemania 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Alemania y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus.

Además, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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