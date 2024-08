Márquez anima a lo bestia un GP ganado, de nuevo, por Bagnaia

Sigue la Copa Ducati en el Mundial de MotoGP. ‘Pecco’ Bagnaia, Jorge Martín y Enea Bastianini, tres ‘Desmosedici’ de este año, tres ‘pata negra’ 2024, han vuelto a copar los tres primeros puestos del Gran Premio de Austria, que se ha disputado en el precioso y lujoso trazado de Spielberg ante 67.271 espectadores. Eso significa que Bagnaia ha roto el empate con ‘Martinator’ y ya es líder solitario del campeonato de la máxima categoría aunque solo por cinco puntos de ventaja: 275 contra 270.

Esos tres primeros puestos de Ducati, que es la octava vez consecutiva que lo consiguen esta temporada, fue la tónica de las 28 vueltas de que constaba la carrera del domingo. Se fueron, se escaparon, se adueñaron los dos favoritos, Bagnaia y Martín, de la carrera, dominando la salida, la primera y conflictiva primera curva y se acabó todo.

Frustración de Martín

“Estoy contento con el segundo puesto, estoy satisfecho de no haber cometido errores, de seguir pegadito a ‘Pecco’ en la pelea por el título, pero estoy bastante decepcionado, frustrado, porque pensé que podía pelear con Bagnaia hasta el final, pero la temperatura de mis neumáticos se iba disparando de vez en cuando y no me he atrevido a forzar”, comentó ‘Matinator’, que felicitó a Bagnaia por su absoluto dominio de la situación.

“Ha sido, sin duda, una carrera duran, por el trazado, que no tolera un solo error, recta, curva, recta, curva, es muy exigente y, la verdad, aunque controlaba los tiempos y la distancia con respecto a Jorge, la verdad es que un fallo me hubiese hecho perder la carrera”, comentó Bagnaia, que suma ya tres dobletes (victoria el sábado al ‘sprint’ y el domingo, en el GP) en Mugello (Italia), Assen (Países Bajos) y, hoy, en Spielberg (Austria).

"Sigo pegado a Bagnaia, sigo en la lucha por el Mundial, pero estoy un poco decepcionado porque creía que podía pelearle la victoria hasta las últimas vueltas y no ha sido posible porque la temperatura de mis neumáticos ha ido cambiando constantemente" JorgeMartín — — Piloto del equipo Prima Pramac Ducati

Bagnaia fue recibido a pie de pista por Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo y propietario de la Academy donde se entrena Bagnaia. “Solo tengo agradecimiento hacia la persona de ‘Vale’, que sigue estando pendiente de nosotros y nos ayuda siempre, no solo con sus instalaciones y consejos, sino, a menudo, con su presencia, como hoy aquí en Austria”.

El 'show' de Márquez

Eso por lo que hace referencia al podio, a los ganadores, a los tres primeros, a los dueños de las tres ‘Desmosedici’ oficiales 2024, pero el gran protagonista de este domingo ha sido, sin duda, Marc Márquez (Ducati), que ha sido el único que ha levantado al público de sus asientos, el único por el que vale la pena pagar una entrada o sentarse frente al televisor a disfrutar viéndole correr, viéndole arriesgar en cada frenada, en cada curva, en casa inclinación, en cada adelantamiento.

MM93, que arrancaba desde la tercera posición de la primera fila de la parrilla de salida, junto a Martín y Bagnaia, ha sufrido un problema técnico, cuando el conocido como ‘device’, el dispositivo de altura que baja la suspensión delantera de la moto para reducir el impacto del aire en la cúpula de la moto, tener mayor penetración y arrancar mejor, no ha funciona.

Ese fallo técnico, que no es la primera ni la última vez que ocurre, no ya en Marc sino en casi todos los pilotos, ha impedido que el ocho veces campeón del mundo pudiese llegar a la primera curva de derechas metido en el grupito delantero, pues se ha entretenido en la arrancada, ha chocado con Jack Miller (KTM) y Franco Morbidelli (Ducati), lo que le ha retrasado aún más en el primer giro.

Total, que Márquez cruzó la meta en 13ª posición en la primera vuelta y, a partir de ahí, ha empezado el recital de Marc, superando uno detrás de otro a todos sus rivales: Pol Espargaró (KTM), Miguel Oliveira (Aprilia), su hermano Àlex (Ducati), Franco Morbidelli (Ducati), Aleix Espargaró (Aprilia), Maverick Viñales (Aprilia), Marco Bezzecchi (Ducati) y Brad Binder (KTM), forzando, en su presión, a que Jack Miller se cayese delante de él en un intento desesperado de no ser adelantado.

MM93, el 'otro' ganador

Como suele decir siempre Marc Márquez, cuando no puedes ganar, cuando no puedes subirse al podio, al menos la victoria que puedes conseguir es la de hacer disfrutar a los espectadores, a los televidentes, a los aficionados con tu pilotaje agresivo. Y eso ha sido lo que ha hecho hoy MM93, pues sin él, la carrera hubiese sido de las más aburridas de la temporada.

Y un solo detalle más, Márquez ha vuelto a ser el mejor con una Ducati del pasado año. MM93 ha sido el ganador de ‘la otra carrera’, la primera Ducati 2023 frente a las poderosas 2024 y el resto de KTM, Aprilia, GasGas y Yamaha.

Clasificacion del GP: 1. ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), 42 minutos 11.173 segundos; 2. Jorge Martín (Ducati), a 3.232 segundos; 3. Enea Bastianini (Ducati), a 7.357 segundos; 4. Marc Márquez (Ducati), a 13.836 segundos y 5. Brad Binder (KTM), a 18.620 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. ‘Pecco’ BAGNAIA (Italia), 275 puntos; 2. Jorge MARTÍN (España),270; 3. Enea BASTIANINI (Italia), 214; 4. Marc MÁRQUEZ (España), 192 y 5. Maverick VIÑALES (España), 192.