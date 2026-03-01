Carrera MotoGP en Tailandia, en directo: clasificación y resultado de Marc Márquez y Pedro Acosta, en vivo

En directo
La mejora de Honda y de Joan Mir
Joan Mir saldrá décimo tras quedarse a 0.733 del mejor registro de Bezzecchi ayer. Durante el fin de semana, los pilotos de Honda han experimentado mejores sensaciones. Cabe recordar que el '36' ha terminado en el podio en dos de sus tres últimas carreras disputadas en circuitos asiáticos (3º en los Grandes Premios de Japón y Malasia en 2025). Nunca lo ha conseguido en Tailandia, siendo el 7º puesto en 2019 su mejor resultado allí.
El buen momento de Aprilia
El hombre a batir durante todo el fin de semana, sin duda ha sido 'Bezz'. El italiano se llevó el mejor registro el viernes y la pole el sábado, unos resultados que confirman el buen momento en el que se encuentra Aprilia. El italiano ha conseguido la victoria en los dos últimos Grandes Premios y podría enlazar tres victorias consecutivas por primera vez. Aprilia (Marco Bezzecchi x2 y Raúl Fernández) se ha impuesto en tres de las cuatro últimas carreras de MotoGP.
Acosta viene fuerte
El 'Tiburón de Mazarrón' se llevó la victoria en la Sprint ayer, su primera victoria en la categoría reina. Hoy partirá desde la sexta plaza. El piloto de KTM logró cinco podios en 2025, igualando las cinco logradas en 2024, su primera campaña en MotoGP. Es el piloto actual con más podios sin haber conseguido ninguna victoria en la categoría reina.
Marc Márquez, a por la victoria 100
Día importante para el mayor de los Márquez. El vigente campeón podría lograr su victoria número 100. El balance total, si se impone hoy en Tailandia, podría ser de 74 victorias en la categoría reina, 16 en Moto 2 y diez en 125cc.
La parrilla para hoy
Marco Bezzecchi fue el piloto más rápido durante todo el fin de semana y ayer se llevo la 'pole position' tras marcar un registro de 01:28.652. Muy cerquita se quedó Marc Márquez, a 0.035, que partirá segundo. Tendrá un compatriota español completando la primera línea, Raúl Fernández.
¡Arranca el domingo de carreras!
¡Buenos días a tod@s! En apenas una hora dará comienzo la carrera del Gran Premio de Tailandia. La primera del año en la categoría reina, tras las dos previas que hemos tenido con Moto3 y Moto2. A través de SPORT te contaremos en directo todo lo que vaya sucediendo en la previa y a lo largo de las 26 vueltas de la carrera.
