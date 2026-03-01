Carrera MotoGP en Tailandia, en directo: clasificación y resultado de Marc Márquez y Pedro Acosta, en vivo

El buen momento de Aprilia

El hombre a batir durante todo el fin de semana, sin duda ha sido 'Bezz'. El italiano se llevó el mejor registro el viernes y la pole el sábado, unos resultados que confirman el buen momento en el que se encuentra Aprilia. El italiano ha conseguido la victoria en los dos últimos Grandes Premios y podría enlazar tres victorias consecutivas por primera vez. Aprilia (Marco Bezzecchi x2 y Raúl Fernández) se ha impuesto en tres de las cuatro últimas carreras de MotoGP.