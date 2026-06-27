Carrera del GP de Países Bajos de MotoGP: horario y dónde ver hoy MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

Ha llegado el momento de la verdad en MotoGP. Después de la disputa de la Sprint y de quedar definida la parrilla de salida del GP de los Países Bajos, este domingo llega el plato fuerte del fin de semana con la carrera larga en el circuito de Assen. Una cita marcada en rojo en el calendario que puede dar un nuevo vuelco a la lucha por el Mundial.

Marc Márquez afronta la prueba en uno de los mejores momentos de la temporada. El piloto de Ducati aterriza en Assen después de conquistar una brillante victoria en el GP de la República Checa, un resultado que le permitió recortar buena parte de la desventaja con el líder del campeonato: Marco Bezzecchi. El de Cervera quiere prolongar su gran dinámica en uno de los circuitos más míticos del Mundial y seguir metiendo presión a sus rivales, que siguen por delante... pero ahora más cerca.

La clasificación general se ha comprimido tras lo sucedido en Brno. Marco Bezzecchi continúa al frente del campeonato, aunque vio reducida su ventaja después de perderse la carrera del domingo por sanción. Jorge Martín también aprovechó la ocasión para acercarse al liderato y llega a los Países Bajos con la intención de seguir sumando puntos importantes en la pelea por el título.

Bezzecchi, al paso por una curva / MARTIN DIVISEK / EFE

Assen, conocido como 'La Catedral' del motociclismo, volverá a poner a prueba a los mejores pilotos del mundo. El trazado neerlandés, de 4,54 kilómetros y 18 curvas, exige máxima precisión, velocidad de paso por curva y una gestión impecable de los neumáticos. Un circuito donde los errores se pagan caros y en el que cada detalle puede resultar decisivo para luchar por la victoria.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Países Bajos

Domingo 28 de junio: MotoGP | Warm Up: 9:40 horas

Moto3 | Carrera: 11:00 horas (20 vueltas)

Moto2 | Carrera: 12:15 horas (22 vueltas)

MotoGP | Carrera: 14:00 horas (26 vueltas)

Dónde ver el GP de Países Bajos 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Países Bajos y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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