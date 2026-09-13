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Carrera MotoGP del GP de San Marino, en directo hoy: resultado de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo

Sigue en directo todo lo que suceda en la carrera del Gran Premio de San Marino de MotoGP, que se disputa en Misano

Marc Márquez en Misano

Marc Márquez en Misano / Italy Photo Press

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