En directo
MotoGP
Carrera MotoGP del GP de San Marino, en directo hoy: resultado de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo
Sigue en directo todo lo que suceda en la carrera del Gran Premio de San Marino de MotoGP, que se disputa en Misano
Ahora mismo, solo 14 pilotos en pista. ¡Madre mía! Por atrás también hay jaleo. Bastianini puede pasar a Marini por la octava plaza. Binder se pelea con Quartararo por la décima.
5 segundos le ha metido ya Aldeguer a Martín. Qué bajada de rendimiento del madrileño....
¡Caída de Zarco!
Rider 'OK'. Bandera amarilla en la curva 8.
4 VUELTAS PARA EL FINAL
Alex Márquez cede algunas décimas ante su hermano mayor. Acosta, a lo suyo en la tercera plaza.
Vuelta rápida en carrera para Fermín Aldeguer. 1:30.936 para el murciano. Está a 1.6 de Acosta.
22/27 | Álex Márquez, muy cerca de Marc
Está a tres décimas el pequeño de los hermanos de Cervera. Ojo que no está todo dicho.
¡MARC MÁRQUEZ, NUEVO LÍDER DEL MUNDIAL!
Empata a puntos ahora mismo con Martín. Por victorias, le supera en la clasificación.
¡QUÉ ADELANTAMIENTO DE ALDEGUER A MARTÍN!
El madrileño está a casi 8 segundos de Raúl Fernández, por lo que no puede caer más posiciones.
Los seis primeros pilotos son españoles. Brutal. Qué batalla ahora mismo entre Martín y Aldeguer.
Abandono de Rins
Entra al 'pit' Àlex Rins. Se retira el catalán justo tres días después de anunciar que también se retira del motociclismo a final de temporada.
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