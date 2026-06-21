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MotoGP

Carrera MotoGP del GP de la República Checa, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

La décima prueba del calendario 2026 de MotoGP se celebra en uno de los circuitos más emblemáticos e históricos, el Circuito de Brno. Les contamos en directo lo que suceda este domingo de carreras

Marc Márquez durante el fin de semana en Brno

Marc Márquez durante el fin de semana en Brno / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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