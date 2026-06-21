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MotoGP
Carrera MotoGP del GP de la República Checa, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo
La décima prueba del calendario 2026 de MotoGP se celebra en uno de los circuitos más emblemáticos e históricos, el Circuito de Brno. Les contamos en directo lo que suceda este domingo de carreras
Los neumáticos para hoy
Con 48 grados en el asfalto, la apuesta de los favoritos es el medio delantero y blando trasero. Hay alguna excepción, pero parece la principal opción para la carrera larga.
¡WARM UP LAP!
Vuelta de reconocimiento y esto empezará. Recordamos la parrilla de salida tras la ausencia de 'Bezz'.
Ai Ogura, el 'poleman'
El piloto japonés parte desde la 'pole' (01:51.139) tras pulverizar el récord que mantenía Pecco Bagnaia del pasado curso.
Las posibilidades de Marc Márquez
El piloto catalán consiguió dos fines de semana atrás su victoria número 100, la primera del curso. Saldrá cuarto en parrilla hoy. El '93' ha terminado en el podio en siete de sus ocho carreras disputadas en el Automotodrom Brno en MotoGP (incluyendo cuatro victorias), finalizando en la 4ª posición en la única ocasión en la que falló (2014).
¿Quién ha ganado ya en Brno?
Teniendo en cuenta a los actuales pilotos de MotoGP, solo Marc Márquez (4) y Brad Binder (1) saben lo que es ganar en el Automotodrom Brno en la clase reina.
No estará Álex Márquez
Tras probarse en los entrenamientos libres y clasificarse en la 14ª plaza en Q1, el Gresini Racing emitió un comunicado en el que anunciaba la retirada del '73' para el resto del fin de semana. El catalán aún se recupera de las lesiones que sufrió en su grave accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Álex fue intervenido de la clavícula derecha y se recupera aún de eso y de una fractura en la vértebra C7.
Así queda la parrilla para hoy
Jorge Martín deberá cumplir una penalización
El piloto madrileño deberá completar una doble 'long lap' tras provocar un accidente múltiple en la curva 1 de Balaton Park (Hungría), dos semanas atrás... mazazo para Aprilia, quien tiene a sus dos pilotos (líderes en tabla), bajo sanciones este fin de semana.
Marco Bezzecchi, líder del campeonato, sancionado sin correr
El italiano quedó apartado del resto del fin de semana como cástigo del panel de comisarios tras golpear a un 'marshall' después de su caída en la carrera al Sprint. “Me gustaría pedir disculpas a toda la comunidad de MotoGP por mi comportamiento hacia el comisario de pista. También lo siento porque sé el gran esfuerzo y sacrificio que hacen los comisarios para garantizar nuestra seguridad. Este comportamiento no debería haber ocurrido y no hay justificación alguna para ello. Pido disculpas a todo el mundo, a Aprilia Racing y a todos mis seguidores”, expresaba el líder del mundial este domingo.
¡Buenísimas tardes a tod@s!
30 minutos para el inicio de la carrera de MotoGP tras las victorias de Hakim Danish en Moto3 e Iván Ortolà en Moto2. Entramos en la previa de MotoGP... ¿quién va a llevarse la victoria en una de las citas más emblemáticas del curso?
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