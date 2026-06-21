Carrera MotoGP del GP de la República Checa, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

Marco Bezzecchi, líder del campeonato, sancionado sin correr

El italiano quedó apartado del resto del fin de semana como cástigo del panel de comisarios tras golpear a un 'marshall' después de su caída en la carrera al Sprint. “Me gustaría pedir disculpas a toda la comunidad de MotoGP por mi comportamiento hacia el comisario de pista. También lo siento porque sé el gran esfuerzo y sacrificio que hacen los comisarios para garantizar nuestra seguridad. Este comportamiento no debería haber ocurrido y no hay justificación alguna para ello. Pido disculpas a todo el mundo, a Aprilia Racing y a todos mis seguidores”, expresaba el líder del mundial este domingo.