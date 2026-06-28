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Carrera MotoGP del GP de Países Bajos, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

El Gran Premio de los Paíes Bajos, décima prueba del calendario 2026 de MotoGP, se disputa este fin de semana en el emblemático TT de Assen. Les contamos en directo lo que suceda este domingo en la categoría reina

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