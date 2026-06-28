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MotoGP
Carrera MotoGP del GP de Países Bajos, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo
El Gran Premio de los Paíes Bajos, décima prueba del calendario 2026 de MotoGP, se disputa este fin de semana en el emblemático TT de Assen. Les contamos en directo lo que suceda este domingo en la categoría reina
Vuelta 9/26
Se ha equivocado Pedro Acosta que pierde un poco la trazada y lo aprovechan sus dos rivales. Es tercero de ese grupo, por detrás de Marc y Pecco. Además, se están acercando otras dos Ducati, las de Di Giannantonio y Àlex Márquez. El de Gresini llega mermado de fuerzas y veremos hasta donde puede luchar, pero de momento está ahí.
Vuelta 8/26
Continúa la batalla por la cuarta plaza. Ogura ya en tierra de nadie, con récord, deja a Acosta, Marc y Pecco a solas.
Otra pieza descartada. Se marcha Cal Crutchlow con algun problema técnico en su Honda.
Vuelta 7/26
Raúl Fernández ya está encima de Jorge Martín. No hay apenas diferencia entre ambos. Veremos si ahora el del TrackHouse decide pasar y tirar o esperar y estudiar al #89. Recuerden que ya se vieron las caras en una batalla en el GP de Catalunya y ambos acabaron sin puntos.
Y ojo al baile por la cuarta plaza. Se enzarzan Marc Márquez y Pedro Acosta, futuros compañeros en Ducati el curso que viene. Una lucha que propicia que se acerque Pecco Bagnaia.
Vuelta 6/26
Y activa también el modo ataque Ai Ogura que supera a Marc Márquez y coloca a tres Aprilia en el Top-3.
Así ha sido la caída de Bezzecchi.
Vuelta 4/26
Qué inicio de este GP de los Países Bajos. Parece que Marco Bezzecchi está bien tras la caída aunque continuaba sentado sobre la grava, hablando con los comisarios de pista. Por delante Jorge Martín sigue en la primera posición, aunque viene muy fuerte Raúl Fernández que ha dejado atrás a Marc Márquez. A 1.8 ya el de Cervera.
¡Atención! GOLPE DE EFECTO AL MUNDIAL. Se va al suelo el líder del campeonato, Marco Bezzecchi. Caída durísima del italiano en al vuelta 15. Hay bandera amarilla en ese sector y se llevan al piloto al centro médico.
Está pagando la presión el de Aprilia que va a sumar su tercer cero consecutivo.
Vuelta 2/26
¡Caza Marc Márquez en río revuelto! El de Cervera pugna con Raúl Fernández ya por la segunda posición.
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