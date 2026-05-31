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MotoGP

Carrera MotoGP del GP de Italia, en directo hoy: resultado de Marc Marquez y Jorge Martín, en vivo

Sigue en directo la carrera de MotoGP que se disputa en el Circuito de Mugello

Marc Márquez, en Italia

Marc Márquez, en Italia / AFP7 vía Europa Press

Cristina Moreno

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