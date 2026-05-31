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MotoGP
Carrera MotoGP del GP de Italia, en directo hoy: resultado de Marc Marquez y Jorge Martín, en vivo
Sigue en directo la carrera de MotoGP que se disputa en el Circuito de Mugello
Por el momento, en Mugello ha sonado ya dos veces el himno español. En Moto 3, Brian Uriarte ha firmado su primera victoria en la categoría intermedia, imponiéndose en un final de infarto donde ha sido el más listo de la clase. Álvaro Carpe y Hakim Danish le han acompañado en el podio.
En Moto 2 la victoria ha sido para Manu González, que ha dominado de principio a fin y se afianza en el liderato del Mundial. Segundo ha sido Celestino Vietti, con Daniel Holgado en la tercera plaza.
¡Muy buenas tardes! Menos de una hora para que de comienzo el Gran Premio de Italia de MotoGP, séptima prueba del Mundial 2026.
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